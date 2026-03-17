Скумбрия "по-царски" в духовке: больше не нужно жарить в кляре

Скумбрия "по-царски" в духовке: больше не нужно жарить в кляре

Дата публикации 17 марта 2026 01:04
Скумбрия по-царски в духовке: больше не нужно жарить в кляре
Скумбрия "по-царски". Фото: gospodynka.com.ua

Скумбрия по этому рецепту получается настолько сочной и ароматной, что о жарке в кляре можно забыть. Простой маринад из доступных ингредиентов делает рыбу нежной и очень вкусной. В духовке она запекается до аппетитной румяной корочки и прекрасно сочетается с любым гарниром.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • скумбрия — 3 шт.;
  • лук — 2-3 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • горчица — 2 ч. л.;
  • хрен (паста) — 2 ч. л.

Способ приготовления

Скумбрию помыть, очистить от внутренностей и черной пленки внутри, после чего нарезать порционными кусочками. Лук нарезать полукольцами.

скільки часу запікати скумбрію
Куски скумбрии. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать сметану, соевый соус, горчицу и пасту из хрена. Все хорошо перемешать до однородности. В маринад добавить кусочки скумбрии и перемешать, чтобы рыба равномерно покрылась соусом. Добавить лук и еще раз осторожно перемешать. Оставить рыбу мариноваться примерно на 1 час.

рецепт запеченої скумбрії
Запеченная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Противень смазать растительным маслом. Выложить сначала слой лука, сверху разложить кусочки скумбрии и полить остатком маринада. Запекать в разогретой до 200 °C духовке примерно 30-35 минут до румяной корочки. Готовую рыбу можно подавать как горячей с гарниром, так и холодной в качестве закуски.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
