Скумбрия "по-царски" в духовке: больше не нужно жарить в кляре

Скумбрия "по-царски". Фото: gospodynka.com.ua

Скумбрия по этому рецепту получается настолько сочной и ароматной, что о жарке в кляре можно забыть. Простой маринад из доступных ингредиентов делает рыбу нежной и очень вкусной. В духовке она запекается до аппетитной румяной корочки и прекрасно сочетается с любым гарниром.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

скумбрия — 3 шт.;

лук — 2-3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

горчица — 2 ч. л.;

хрен (паста) — 2 ч. л.

Способ приготовления

Скумбрию помыть, очистить от внутренностей и черной пленки внутри, после чего нарезать порционными кусочками. Лук нарезать полукольцами.

Куски скумбрии. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать сметану, соевый соус, горчицу и пасту из хрена. Все хорошо перемешать до однородности. В маринад добавить кусочки скумбрии и перемешать, чтобы рыба равномерно покрылась соусом. Добавить лук и еще раз осторожно перемешать. Оставить рыбу мариноваться примерно на 1 час.

Запеченная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Противень смазать растительным маслом. Выложить сначала слой лука, сверху разложить кусочки скумбрии и полить остатком маринада. Запекать в разогретой до 200 °C духовке примерно 30-35 минут до румяной корочки. Готовую рыбу можно подавать как горячей с гарниром, так и холодной в качестве закуски.

