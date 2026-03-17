Головна Смак Скумбрія "по-царськи" в духовці: більше не потрібно смажити в клярі

Скумбрія "по-царськи" в духовці: більше не потрібно смажити в клярі

Дата публікації: 17 березня 2026 01:04
Скумбрія по-царськи в духовці: більше не потрібно смажити в клярі
Скумбрія "по-царськи". Фото: gospodynka.com.ua

Скумбрія за цим рецептом виходить настільки соковитою та ароматною, що про смаження у клярі можна забути. Простий маринад із доступних інгредієнтів робить рибу ніжною і дуже смачною. У духовці вона запікається до апетитної рум’яної скоринки та чудово поєднується з будь-яким гарніром.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • скумбрія — 3 шт.;
  • цибуля — 2–3 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 2 ч. л.;
  • хрін (паста) — 2 ч. л.

Спосіб приготування

Скумбрію помити, очистити від нутрощів і чорної плівки всередині, після чого нарізати порційними шматочками. Цибулю нарізати півкільцями.

Шматки скумбрії. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати сметану, соєвий соус, гірчицю та пасту з хрону. Усе добре перемішати до однорідності. До маринаду додати шматочки скумбрії та перемішати, щоб риба рівномірно вкрилася соусом. Додати цибулю і ще раз обережно перемішати. Залишити рибу маринуватися приблизно на 1 годину.

Запечена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Деко змастити олією. Викласти спочатку шар цибулі, зверху розкласти шматочки скумбрії та полити залишком маринаду. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці приблизно 30–35 хвилин до рум’яної скоринки. Готову рибу можна подавати як гарячою з гарніром, так і холодною як закуску.

Марина Євтягіна - Редактор
Марина Євтягіна
