Скумбрія "по-царськи" в духовці: більше не потрібно смажити в клярі
Скумбрія за цим рецептом виходить настільки соковитою та ароматною, що про смаження у клярі можна забути. Простий маринад із доступних інгредієнтів робить рибу ніжною і дуже смачною. У духовці вона запікається до апетитної рум’яної скоринки та чудово поєднується з будь-яким гарніром.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- скумбрія — 3 шт.;
- цибуля — 2–3 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- гірчиця — 2 ч. л.;
- хрін (паста) — 2 ч. л.
Спосіб приготування
Скумбрію помити, очистити від нутрощів і чорної плівки всередині, після чого нарізати порційними шматочками. Цибулю нарізати півкільцями.
У мисці змішати сметану, соєвий соус, гірчицю та пасту з хрону. Усе добре перемішати до однорідності. До маринаду додати шматочки скумбрії та перемішати, щоб риба рівномірно вкрилася соусом. Додати цибулю і ще раз обережно перемішати. Залишити рибу маринуватися приблизно на 1 годину.
Деко змастити олією. Викласти спочатку шар цибулі, зверху розкласти шматочки скумбрії та полити залишком маринаду. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці приблизно 30–35 хвилин до рум’яної скоринки. Готову рибу можна подавати як гарячою з гарніром, так і холодною як закуску.
