Сливовый соус "К мясу" на зиму вместо кетчупа: густой, пряный и в меру острый
Сливовый соус прекрасно сочетается с мясом, птицей, картофелем и даже запеченными овощами. Благодаря ароматным специям, легкой кислинке и густой консистенции он получается гораздо вкуснее магазинного кетчупа. Такая заготовка хорошо хранится всю зиму и станет любимым домашним соусом ко многим блюдам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливы — 2,5 кг;
- сахар — 300–400 г;
- приправа карри — 5 ч. л.;
- молотый чеснок — 1 ч. л. или 4–5 зубчиков свежего;
- лимонная кислота — 1 ч. л. без горки;
- чёрный молотый перец — 1 ч. л.;
- острый красный перец — 1 ч. л.;
- соль — 1 ст. л. с горкой;
- вода — 50 мл;
- яблочный уксус или уксус 9% — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Если они плохо отделяются, плоды можно сначала проварить, а затем перетереть через сито.
- Переложить сливы в кастрюлю, добавить воду и варить примерно 15 минут после закипания.
- Измельчить массу блендером и перетереть через сито до однородной консистенции.
- Добавить сахар, соль, лимонную кислоту, чеснок, карри, черный и острый перец.
- Перемешать и варить ещё около 15 минут, в конце влить уксус.
- Горячий соус разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания.
Из этого количества ингредиентов получается примерно 1,7 л густого ароматного сливового соуса.
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