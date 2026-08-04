Сложить все в кастрюлю и оставить на 2 часа: басма по-домашнему на обед или ужин
Басма — это одно из тех блюд, которые покоряют своей простотой. Нужно лишь подготовить овощи, выложить их слоями вместе с курицей и оставить всё тушиться. Через несколько часов вы получите сытный обед или ужин для всей семьи с насыщенным вкусом и большим количеством ароматного сока.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- курица — 1 шт.;
- лук — 600 г;
- помидоры — 500 г (5 шт.);
- морковь — 150 г (2 шт.);
- чеснок — 1–2 головки;
- сладкий перец — 2 шт.;
- картофель — 500 г;
- баклажан — 400 г (1 шт.);
- кабачок — 300 г (1 шт.);
- капуста — 300 г;
- зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Курицу разделить на порционные куски, посолить и поперчить.
- Овощи помыть и нарезать крупными кусками.
- В большую кастрюлю слоями выложить лук, курицу, морковь, помидоры, чеснок, сладкий перец, картофель, баклажан, кабачок и капусту. По желанию каждый слой немного посолить и поперчить.
- Накройте кастрюлю крышкой и тушите на минимальном огне примерно 2 часа, не перемешивая.
- Перед подачей посыпать блюдо измельчённой зеленью. Басма получается очень сочной, ароматной и прекрасно смакует без какого-либо гарнира.
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