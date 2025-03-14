Жареный салат — постный рецепт сытнее мяса

Жареный салат. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется чего-то легкого, но в то же время сытного, этот жареный салат станет отличным выбором. Готовится просто, а получается таким вкусным, что даже мясоеды будут в восторге.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

соль — по вкусу;

сахар — щепотка;

свекла — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 4 шт.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, натереть помидор, посолить, добавить щепотку сахара, хорошо перемешать и оставить мариноваться.

Жареная морковь. Фото: gospodynka.com.ua

В двух сковородках разогреть растительное масло. Свеклу и морковь натереть на терке, обжарить отдельно до мягкости, постоянно помешивая. Посолить при необходимости.

Морковь и свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель нарезать соломкой, добавить к моркови, обжарить вместе до золотистой корочки. Добавить маринованный лук, перемешать.

Переложить свеклу ко всем остальным овощам, перемешать еще 1-2 минуты. Блюдо готово, можно подавать к столу.

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