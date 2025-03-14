Жареный салат — постный рецепт сытнее мяса
Если хочется чего-то легкого, но в то же время сытного, этот жареный салат станет отличным выбором. Готовится просто, а получается таким вкусным, что даже мясоеды будут в восторге.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- сахар — щепотка;
- свекла — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами, натереть помидор, посолить, добавить щепотку сахара, хорошо перемешать и оставить мариноваться.
В двух сковородках разогреть растительное масло. Свеклу и морковь натереть на терке, обжарить отдельно до мягкости, постоянно помешивая. Посолить при необходимости.
Картофель нарезать соломкой, добавить к моркови, обжарить вместе до золотистой корочки. Добавить маринованный лук, перемешать.
Переложить свеклу ко всем остальным овощам, перемешать еще 1-2 минуты. Блюдо готово, можно подавать к столу.
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