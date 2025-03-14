Смажений салат — пісний рецепт ситніший за м’ясо

Смажений салат. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться чогось легкого, але водночас ситного, цей смажений салат стане чудовим вибором. Готується просто, а виходить таким смачним, що навіть м’ясоїди будуть у захваті.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

сіль — за смаком;

цукор — щіпка;

буряк — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

картопля — 4 шт.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, натерти помідор, посолити, додати щіпку цукру, добре перемішати й залишити маринуватися.

Смажена морква. Фото: gospodynka.com.ua

У двох сковорідках розігріти олію. Буряк і моркву натерти на тертці, обсмажити окремо до м’якості, постійно помішуючи. Посолити за потреби.

Морква та буряк. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю нарізати соломкою, додати до моркви, обсмажити разом до золотистої скоринки. Додати мариновану цибулю, перемішати.

Перекласти буряк до всіх інших овочів, перемішати ще 1–2 хвилини. Страва готова, можна подавати до столу.

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