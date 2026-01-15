Салат из свеклы на каждый день — универсальный рецепт приготовления

Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт из свеклы легко заменяет сразу несколько блюд. Его можно подать как салат, использовать как гарнир или намазать на хлеб вместо паштета. Простое приготовление, доступные ингредиенты и насыщенный вкус делают эту свекольную закуску настоящей находкой для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

свекла — 5-6 шт. среднего размера;

морковь — 1 крупная шт.;

лук репчатый — 1 крупный шт.;

огурцы маринованные — 2-3 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

масло — для жарки;

соль — около 1 ч. л. или по своему вкусу;

сахар — около 1/3 ч. л. или по своему вкусу.

Способ приготовления

Свеклу тщательно вымыть, выложить в кастрюлю, залить водой и отварить до полной готовности. Готовность проверить ножом — он должен легко входить в мякоть. Воду слить, свеклу оставить охлаждаться.

Свекла в воде. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь натереть на крупной терке. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Охлажденную свеклу очистить от кожуры и также натереть на крупной терке. Маринованные огурцы натереть или нарезать очень мелко, чтобы они равномерно распределились в блюде.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло. Выложить лук и обжарить до полупрозрачного состояния. Добавить морковь и продолжить обжаривание, помешивая, пока она не станет мягкой. К овощной основе добавить свеклу и маринованные огурцы. Выложить томатную пасту, всыпать соль и сахар по своему вкусу. Все хорошо перемешать, накрыть крышкой и протушить на небольшом огне около 7 минут, чтобы вкусы соединились, а масса стала ароматной и однородной.

Свекольный салат на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое блюдо снять с огня. Его можно подавать теплым как гарнир или полностью охладить и использовать как салат или намазку на хлеб. Хранить в контейнере или банке в холодильнике и подавать по мере необходимости.

