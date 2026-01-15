Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Супер рецепт из 5 свеклы — это и салат, и гарнир, и на хлеб

Супер рецепт из 5 свеклы — это и салат, и гарнир, и на хлеб

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 01:04
Салат из свеклы на каждый день — универсальный рецепт приготовления
Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт из свеклы легко заменяет сразу несколько блюд. Его можно подать как салат, использовать как гарнир или намазать на хлеб вместо паштета. Простое приготовление, доступные ингредиенты и насыщенный вкус делают эту свекольную закуску настоящей находкой для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла — 5-6 шт. среднего размера;
  • морковь — 1 крупная шт.;
  • лук репчатый — 1 крупный шт.;
  • огурцы маринованные — 2-3 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • масло — для жарки;
  • соль — около 1 ч. л. или по своему вкусу;
  • сахар — около 1/3 ч. л. или по своему вкусу.

Способ приготовления

Свеклу тщательно вымыть, выложить в кастрюлю, залить водой и отварить до полной готовности. Готовность проверить ножом — он должен легко входить в мякоть. Воду слить, свеклу оставить охлаждаться.

салат з буряка рецепт
Свекла в воде. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь натереть на крупной терке. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Охлажденную свеклу очистить от кожуры и также натереть на крупной терке. Маринованные огурцы натереть или нарезать очень мелко, чтобы они равномерно распределились в блюде.

рецепт салату з буряка
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло. Выложить лук и обжарить до полупрозрачного состояния. Добавить морковь и продолжить обжаривание, помешивая, пока она не станет мягкой. К овощной основе добавить свеклу и маринованные огурцы. Выложить томатную пасту, всыпать соль и сахар по своему вкусу. Все хорошо перемешать, накрыть крышкой и протушить на небольшом огне около 7 минут, чтобы вкусы соединились, а масса стала ароматной и однородной.

простий рецепт салату з буряка
Свекольный салат на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое блюдо снять с огня. Его можно подавать теплым как гарнир или полностью охладить и использовать как салат или намазку на хлеб. Хранить в контейнере или банке в холодильнике и подавать по мере необходимости.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

овощи салат рецепт гарнир свекла
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации