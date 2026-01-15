Салат з буряка на кожен день — універсальний рецепт приготування

Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт з буряка легко замінює одразу кілька страв. Його можна подати як салат, використати як гарнір або намазати на хліб замість паштету. Просте приготування, доступні інгредієнти та насичений смак роблять цю бурякову закуску справжньою знахідкою для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

буряк — 5–6 шт. середнього розміру;

морква — 1 велика шт.;

цибуля ріпчаста — 1 велика шт.;

огірки мариновані — 2–3 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

олія — для смаження;

сіль — близько 1 ч. л. або до свого смаку;

цукор — близько 1/3 ч. л. або до свого смаку.

Спосіб приготування

Буряк ретельно вимити, викласти в каструлю, залити водою та відварити до повної готовності. Готовність перевірити ножем — він має легко входити в м’якоть. Воду злити, буряк залишити охолоджуватися.

Буряки у воді. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву натерти на крупній тертці. Цибулю очистити та нарізати дрібними кубиками. Охолоджений буряк очистити від шкірки та також натерти на крупній тертці. Мариновані огірки натерти або нарізати дуже дрібно, щоб вони рівномірно розподілилися в страві.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти олію. Викласти цибулю та обсмажити до напівпрозорого стану. Додати моркву й продовжити обсмажування, помішуючи, поки вона не стане м’якою. До овочевої основи додати буряк і мариновані огірки. Викласти томатну пасту, всипати сіль і цукор до свого смаку. Усе добре перемішати, накрити кришкою та протушкувати на невеликому вогні близько 7 хвилин, щоб смаки поєдналися, а маса стала ароматною й однорідною.

Буряковий салат на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Готову страву зняти з вогню. Її можна подавати теплою як гарнір або повністю охолодити та використовувати як салат чи намазку на хліб. Зберігати в контейнері або банці в холодильнику та подавати за потреби.

