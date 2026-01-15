Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Супер рецепт з 5 буряків — це і салат, і гарнір, і на хліб

Супер рецепт з 5 буряків — це і салат, і гарнір, і на хліб

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 01:04
Салат з буряка на кожен день — універсальний рецепт приготування
Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт з буряка легко замінює одразу кілька страв. Його можна подати як салат, використати як гарнір або намазати на хліб замість паштету. Просте приготування, доступні інгредієнти та насичений смак роблять цю бурякову закуску справжньою знахідкою для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк — 5–6 шт. середнього розміру;
  • морква — 1 велика шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 велика шт.;
  • огірки мариновані — 2–3 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • олія — для смаження;
  • сіль — близько 1 ч. л. або до свого смаку;
  • цукор — близько 1/3 ч. л. або до свого смаку.

Спосіб приготування

Буряк ретельно вимити, викласти в каструлю, залити водою та відварити до повної готовності. Готовність перевірити ножем — він має легко входити в м’якоть. Воду злити, буряк залишити охолоджуватися.

салат з буряка рецепт
Буряки у воді. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву натерти на крупній тертці. Цибулю очистити та нарізати дрібними кубиками. Охолоджений буряк очистити від шкірки та також натерти на крупній тертці. Мариновані огірки натерти або нарізати дуже дрібно, щоб вони рівномірно розподілилися в страві.

рецепт салату з буряка
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти олію. Викласти цибулю та обсмажити до напівпрозорого стану. Додати моркву й продовжити обсмажування, помішуючи, поки вона не стане м’якою. До овочевої основи додати буряк і мариновані огірки. Викласти томатну пасту, всипати сіль і цукор до свого смаку. Усе добре перемішати, накрити кришкою та протушкувати на невеликому вогні близько 7 хвилин, щоб смаки поєдналися, а маса стала ароматною й однорідною.

простий рецепт салату з буряка
Буряковий салат на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Готову страву зняти з вогню. Її можна подавати теплою як гарнір або повністю охолодити та використовувати як салат чи намазку на хліб. Зберігати в контейнері або банці в холодильнику та подавати за потреби.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

овочі салат рецепт гарнір буряк
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації