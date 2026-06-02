Так укроп сохраняется свежим до 4 месяцев: без сушки и заморозки
Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 01:04
Укроп в банках. Фото: smachnenke.com.ua
Этот способ позволяет сохранить укроп свежим, ароматным и ярким на месяцы без заморозки. Благодаря маслу зелень не темнеет и не теряет вкуса, а всегда остается под рукой для любых блюд. Простой метод, который легко повторить дома.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- укроп — 1 пучок (или больше);
- оливковое масло — по необходимости.
Способ приготовления
- Укроп промыть, обсушить и при необходимости отделить нежные листья от грубых стеблей. Измельчить зелень блендером до однородной массы.
- Переложить укроп в чистую банку, плотно утрамбовать и полностью залить оливковым маслом, чтобы оно покрывало зелень.
- Аккуратно удалить воздух (например, зубочисткой), при необходимости долить еще немного масла сверху.
- Закрыть крышкой и хранить в холодильнике.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов
Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.
Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.
Читайте также:
Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.
Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".
Реклама