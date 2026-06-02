Главная Вкус Так укроп сохраняется свежим до 4 месяцев: без сушки и заморозки

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 01:04
Укроп в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ позволяет сохранить укроп свежим, ароматным и ярким на месяцы без заморозки. Благодаря маслу зелень не темнеет и не теряет вкуса, а всегда остается под рукой для любых блюд. Простой метод, который легко повторить дома.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • укроп — 1 пучок (или больше);
  • оливковое масло — по необходимости.
рецепт заготовки з кропу
Приготовление заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Укроп промыть, обсушить и при необходимости отделить нежные листья от грубых стеблей. Измельчить зелень блендером до однородной массы.
  2. Переложить укроп в чистую банку, плотно утрамбовать и полностью залить оливковым маслом, чтобы оно покрывало зелень.
  3. Аккуратно удалить воздух (например, зубочисткой), при необходимости долить еще немного масла сверху.
  4. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
