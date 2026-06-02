Так укроп сохраняется свежим до 4 месяцев: без сушки и заморозки

Укроп в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ позволяет сохранить укроп свежим, ароматным и ярким на месяцы без заморозки. Благодаря маслу зелень не темнеет и не теряет вкуса, а всегда остается под рукой для любых блюд. Простой метод, который легко повторить дома.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

укроп — 1 пучок (или больше);

оливковое масло — по необходимости.

Приготовление заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Укроп промыть, обсушить и при необходимости отделить нежные листья от грубых стеблей. Измельчить зелень блендером до однородной массы. Переложить укроп в чистую банку, плотно утрамбовать и полностью залить оливковым маслом, чтобы оно покрывало зелень. Аккуратно удалить воздух (например, зубочисткой), при необходимости долить еще немного масла сверху. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".