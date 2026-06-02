Так кріп зберігається свіжим до 4 місяців: без сушки та заморозки

Дата публікації: 2 червня 2026 01:04
Кріп у банках. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб дозволяє зберегти кріп свіжим, ароматним і яскравим на місяці без заморозки. Завдяки олії зелень не темніє і не втрачає смаку, а завжди залишається під рукою для будь-яких страв. Простий метод, який легко повторити вдома.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • кріп — 1 пучок (або більше);
  • оливкова олія — за потреби.
Приготування заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кріп промити, обсушити та за потреби відділити ніжне листя від грубих стебел. Подрібнити зелень блендером до однорідної маси.
  2. Перекласти кріп у чисту банку, щільно утрамбувати та повністю залити оливковою олією, щоб вона покривала зелень.
  3. Акуратно видалити повітря (наприклад, зубочисткою), за потреби долити ще трохи олії зверху.
  4. Закрити кришкою та зберігати в холодильнику.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
