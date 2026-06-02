Так кріп зберігається свіжим до 4 місяців: без сушки та заморозки

Кріп у банках. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб дозволяє зберегти кріп свіжим, ароматним і яскравим на місяці без заморозки. Завдяки олії зелень не темніє і не втрачає смаку, а завжди залишається під рукою для будь-яких страв. Простий метод, який легко повторити вдома.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кріп — 1 пучок (або більше);

оливкова олія — за потреби.

Приготування заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кріп промити, обсушити та за потреби відділити ніжне листя від грубих стебел. Подрібнити зелень блендером до однорідної маси. Перекласти кріп у чисту банку, щільно утрамбувати та повністю залити оливковою олією, щоб вона покривала зелень. Акуратно видалити повітря (наприклад, зубочисткою), за потреби долити ще трохи олії зверху. Закрити кришкою та зберігати в холодильнику.

