Так кріп зберігається свіжим до 4 місяців: без сушки та заморозки
Дата публікації: 2 червня 2026 01:04
Кріп у банках. Фото: smachnenke.com.ua
Цей спосіб дозволяє зберегти кріп свіжим, ароматним і яскравим на місяці без заморозки. Завдяки олії зелень не темніє і не втрачає смаку, а завжди залишається під рукою для будь-яких страв. Простий метод, який легко повторити вдома.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кріп — 1 пучок (або більше);
- оливкова олія — за потреби.
Спосіб приготування
- Кріп промити, обсушити та за потреби відділити ніжне листя від грубих стебел. Подрібнити зелень блендером до однорідної маси.
- Перекласти кріп у чисту банку, щільно утрамбувати та повністю залити оливковою олією, щоб вона покривала зелень.
- Акуратно видалити повітря (наприклад, зубочисткою), за потреби долити ще трохи олії зверху.
- Закрити кришкою та зберігати в холодильнику.
