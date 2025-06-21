Рецепт теплого салата из кабачков с орехами и зеленью — готовится за 5 минут, исчезает за секунды

Теплый салат из кабачков за 5 минут — вкусный даже холодный
Этот быстрый салат из кабачков покоряет с первой ложки. Ароматный, слегка хрустящий и удивительно сочный. А еще он вкусный даже холодным, поэтому идеально подойдет для пикника или легкого ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки — 500 г;
- петрушка (свежая зелень) — 15 г;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- грецкие орехи — 35 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Кабачки нарезать небольшими кубиками и обжарить на сильном огне в разогретом масле до появления румяной корочки — примерно 3-4 минуты.
Тем временем мелко нарезать петрушку и чеснок, орехи измельчить в крошку.
Смешать все это в отдельной миске, добавить немного масла, соль и перец. Добавить смесь к кабачкам на сковороде, перемешать и прогреть еще 1-2 минуты.
Подавать салат теплым или охлажденным — он вкусный в любом виде.
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