Рецепт теплого салата из кабачков с орехами и зеленью — готовится за 5 минут, исчезает за секунды

Теплый салат из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Этот быстрый салат из кабачков покоряет с первой ложки. Ароматный, слегка хрустящий и удивительно сочный. А еще он вкусный даже холодным, поэтому идеально подойдет для пикника или легкого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачки — 500 г;

петрушка (свежая зелень) — 15 г;

чеснок — 3-4 зубчика;

грецкие орехи — 35 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки нарезать небольшими кубиками и обжарить на сильном огне в разогретом масле до появления румяной корочки — примерно 3-4 минуты.

Нарезанные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Тем временем мелко нарезать петрушку и чеснок, орехи измельчить в крошку.

Кабачки и зелень. Фото: gospodynka.com.ua



Смешать все это в отдельной миске, добавить немного масла, соль и перец. Добавить смесь к кабачкам на сковороде, перемешать и прогреть еще 1-2 минуты.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua



Подавать салат теплым или охлажденным — он вкусный в любом виде.

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