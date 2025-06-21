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Теплый салат из кабачков за 5 минут — вкусный даже холодный

21 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт теплого салата из кабачков с орехами и зеленью — готовится за 5 минут, исчезает за секунды
Теплый салат из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот быстрый салат из кабачков покоряет с первой ложки. Ароматный, слегка хрустящий и удивительно сочный. А еще он вкусный даже холодным, поэтому идеально подойдет для пикника или легкого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 500 г;
  • петрушка (свежая зелень) — 15 г;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • грецкие орехи — 35 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки нарезать небольшими кубиками и обжарить на сильном огне в разогретом масле до появления румяной корочки — примерно 3-4 минуты.

рецепт теплого салату
Нарезанные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Тем временем мелко нарезать петрушку и чеснок, орехи измельчить в крошку.

рецепт теплого салату з кабачків
Кабачки и зелень. Фото: gospodynka.com.ua


Смешать все это в отдельной миске, добавить немного масла, соль и перец. Добавить смесь к кабачкам на сковороде, перемешать и прогреть еще 1-2 минуты.

дуже смачний рецепт теплого салату з кабачків
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua


Подавать салат теплым или охлажденным — он вкусный в любом виде.

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