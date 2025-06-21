Рецепт теплого салату із кабачків із горіхами та зеленню — готується за 5 хвилин, зникає за секунди

Теплий салат із кабачків за 5 хвилин — смачний навіть холодний
Цей швидкий салат із кабачків підкорює з першої ложки. Ароматний, злегка хрумкий і напрочуд соковитий. А ще він смачний навіть холодним, тому ідеально підійде для пікніка або легкої вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки — 500 г;
- петрушка (свіжа зелень) — 15 г;
- часник — 3–4 зубчики;
- волоські горіхи — 35 г;
- олія — 2 ст. л.;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Кабачки нарізати невеликими кубиками й обсмажити на сильному вогні в розігрітій олії до появи рум’яної скоринки — приблизно 3–4 хвилини.
Тим часом дрібно нарізати петрушку й часник, горіхи подрібнити у крихту.
Змішати все це в окремій мисці, додати трохи олії, сіль і перець. Додати суміш до кабачків на сковороді, перемішати й прогріти ще 1–2 хвилини.
Подавати салат теплим або охолодженим — він смачний у будь-якому вигляді.
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