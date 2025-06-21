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Головна arrow Смак arrow Теплий салат із кабачків за 5 хвилин — смачний навіть холодний arrow

Теплий салат із кабачків за 5 хвилин — смачний навіть холодний

21 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт теплого салату із кабачків із горіхами та зеленню — готується за 5 хвилин, зникає за секунди
Теплий салат із кабачків. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей швидкий салат із кабачків підкорює з першої ложки. Ароматний, злегка хрумкий і напрочуд соковитий. А ще він смачний навіть холодним, тому ідеально підійде для пікніка або легкої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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  • кабачки — 500 г;
  • петрушка (свіжа зелень) — 15 г;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • волоські горіхи — 35 г;
  • олія — 2 ст. л.;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати невеликими кубиками й обсмажити на сильному вогні в розігрітій олії до появи рум’яної скоринки — приблизно 3–4 хвилини.

рецепт теплого салату
Нарізані кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Тим часом дрібно нарізати петрушку й часник, горіхи подрібнити у крихту.

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рецепт теплого салату з кабачків
Кабачки та зелень. Фото: gospodynka.com.ua


Змішати все це в окремій мисці, додати трохи олії, сіль і перець. Додати суміш до кабачків на сковороді, перемішати й прогріти ще 1–2 хвилини.
 

дуже смачний рецепт теплого салату з кабачків
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua


Подавати салат теплим або охолодженим — він смачний у будь-якому вигляді.

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