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Томатно-сливовый соус на зиму: рецепт консервации на 3,5 л

21 августа 2026 01:04
Томатно-сливовый соус. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Этот соус сочетает в себе сладковатый вкус спелых слив с насыщенным вкусом помидоров и легкой остротой перца. Он прекрасно дополняет мясо, картофель, макароны и другие домашние блюда, а приготовить его на зиму совсем несложно.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 2 кг;
  • сливы — 1 кг;
  • лук — 500 г;
  • болгарский перец — 500 г;
  • острый перец — 1–2 шт.;
  • чеснок — 50 г;
  • базилик — 20 г;
  • сахар — 120 г;
  • соль — 40 г;
  • уксус 9% — 30 мл.
Сладкий перец и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры, сливы, лук и сладкий перец нарезать.
  2. Сливы предварительно очистить от косточек. По желанию добавить острый перец.
  3. Переложить всё в большую кастрюлю, довести до кипения и варить около 40 минут, пока овощи и сливы не станут мягкими.
  4. Снять с огня, добавить базилик и чеснок и измельчить блендером до однородной консистенции.
  5. Добавить соль, сахар и уксус. Проварить соус на слабом огне ещё около 10 минут.
  6. При необходимости для получения более густой консистенции время варки можно увеличить.
  7. Горячий соус разлить в сухие стерильные банки и герметично закрыть.
  8. Оставить до полного остывания, после чего перенести в прохладное темное место.

Соус получается насыщенным, ароматным и с приятным кисло-сладким вкусом. Он станет прекрасным дополнением к домашним блюдам на протяжении всей зимы.

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