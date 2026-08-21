Томатно-сливовый соус на зиму: рецепт консервации на 3,5 л

Томатно-сливовый соус. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот соус сочетает в себе сладковатый вкус спелых слив с насыщенным вкусом помидоров и легкой остротой перца. Он прекрасно дополняет мясо, картофель, макароны и другие домашние блюда, а приготовить его на зиму совсем несложно.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 2 кг;

сливы — 1 кг;

лук — 500 г;

болгарский перец — 500 г;

острый перец — 1–2 шт.;

чеснок — 50 г;

базилик — 20 г;

сахар — 120 г;

соль — 40 г;

уксус 9% — 30 мл.

Сладкий перец и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры, сливы, лук и сладкий перец нарезать. Сливы предварительно очистить от косточек. По желанию добавить острый перец. Переложить всё в большую кастрюлю, довести до кипения и варить около 40 минут, пока овощи и сливы не станут мягкими. Снять с огня, добавить базилик и чеснок и измельчить блендером до однородной консистенции. Добавить соль, сахар и уксус. Проварить соус на слабом огне ещё около 10 минут. При необходимости для получения более густой консистенции время варки можно увеличить. Горячий соус разлить в сухие стерильные банки и герметично закрыть. Оставить до полного остывания, после чего перенести в прохладное темное место.

Соус получается насыщенным, ароматным и с приятным кисло-сладким вкусом. Он станет прекрасным дополнением к домашним блюдам на протяжении всей зимы.

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