Торт Банановый рай — рецепт дешевле шарлотки, а вкус, как у Наполеона

Торт Банановый рай. Фото: gospodynka.com.ua

Если хотите приготовить что-то вкусное, но без лишних затрат — торт "Банановый рай" станет вашей любимой находкой. Легкий бисквит на кефире, нежный крем и ароматные бананы - простота, которая дарит роскошный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

сахар — 2 стакана (по 250 мл.);

сода — 1 ч. л. + уксус или лимонная кислота для гашения;

кефир — 1 стакан;

мука — 4 ст.

Для крема:

сметана 20% — 350-400 г;

сахар — 1-1,5 ст. л.;

бананы — 3-4 шт.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром миксером до осветления массы Соду потушить уксусом или лимонной кислотой, добавить к яичной массе, перемешать. Влить кефир, аккуратно перемешать лопаткой.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку, замесить однородное тесто. Форму (24 см) смазать растительным маслом, вылить тесто. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 40 минут.

Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый бисквит охладить, срезать верхушку (для украшения), разрезать на 2 части.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Сметану взбить с сахаром до пышной консистенции. На первый корж нанести крем, выложить нарезанные бананы, снова покрыть кремом. Накрыть вторым коржом, смазать весь торт кремом.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Измельчить срезанную верхушку бисквита, обсыпать края торта. Украсить бананами. Дать торту настояться в холодильнике 2-3 часа.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов

Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее "Тирамису" и вкуснее "Медовика".

Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпекания.

Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 минут — подойдет тем, кто на диете.

Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.

Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.