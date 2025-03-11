Торт Банановый рай — рецепт дешевле шарлотки, а вкус, как у Наполеона

Торт Банановый рай — дешевле шарлотки, а на вкус, как Наполеон
Если хотите приготовить что-то вкусное, но без лишних затрат — торт "Банановый рай" станет вашей любимой находкой. Легкий бисквит на кефире, нежный крем и ароматные бананы - простота, которая дарит роскошный вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 2 стакана (по 250 мл.);
- сода — 1 ч. л. + уксус или лимонная кислота для гашения;
- кефир — 1 стакан;
- мука — 4 ст.
Для крема:
- сметана 20% — 350-400 г;
- сахар — 1-1,5 ст. л.;
- бананы — 3-4 шт.
Способ приготовления
Яйца взбить с сахаром миксером до осветления массы Соду потушить уксусом или лимонной кислотой, добавить к яичной массе, перемешать. Влить кефир, аккуратно перемешать лопаткой.
Просеять муку, замесить однородное тесто. Форму (24 см) смазать растительным маслом, вылить тесто. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 40 минут.
Готовый бисквит охладить, срезать верхушку (для украшения), разрезать на 2 части.
Сметану взбить с сахаром до пышной консистенции. На первый корж нанести крем, выложить нарезанные бананы, снова покрыть кремом. Накрыть вторым коржом, смазать весь торт кремом.
Измельчить срезанную верхушку бисквита, обсыпать края торта. Украсить бананами. Дать торту настояться в холодильнике 2-3 часа.
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