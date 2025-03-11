Торт Банановий рай — рецепт дешевший за шарлотку, а смак, як у Наполеона

Торт Банановий рай. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочете приготувати щось смачне, але без зайвих витрат — торт "Банановий рай" стане вашою улюбленою знахідкою. Легкий бісквіт на кефірі, ніжний крем і ароматні банани — простота, яка дарує розкішний смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

цукор — 2 склянки (по 250 мл);

сода — 1 ч. л. + оцет або лимонна кислота для гасіння;

кефір — 1 склянка;

борошно — 4 ст.

Для крема:

сметана 20% — 350–400 г;

цукор — 1–1,5 ст. л.;

банани — 3–4 шт.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром міксером до посвітління маси Соду загасити оцтом або лимонною кислотою, додати до яєчної маси, перемішати. Влити кефір, акуратно перемішати лопаткою.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно, замісити однорідне тісто. Форму (24 см) змастити олією, вилити тісто. Випікати в розігрітій до 200 °C духовці 40 хвилин.

Бісквіт для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий бісквіт охолодити, зрізати верхівку (для прикраси), розрізати на 2 частини.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Сметану збити з цукром до пишної консистенції. На перший корж нанести крем, викласти нарізані банани, знову покрити кремом. Накрити другим коржем, змастити весь торт кремом.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Подрібнити зрізану верхівку бісквіта, обсипати краї торта. Прикрасити бананами. Дати торту настоятися в холодильнику 2–3 години.

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