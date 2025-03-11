Торт Банановий рай — рецепт дешевший за шарлотку, а смак, як у Наполеона

Торт Банановий рай — дешевший за шарлотку, а на смак, як Наполеон
Якщо хочете приготувати щось смачне, але без зайвих витрат — торт "Банановий рай" стане вашою улюбленою знахідкою. Легкий бісквіт на кефірі, ніжний крем і ароматні банани — простота, яка дарує розкішний смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- цукор — 2 склянки (по 250 мл);
- сода — 1 ч. л. + оцет або лимонна кислота для гасіння;
- кефір — 1 склянка;
- борошно — 4 ст.
Для крема:
- сметана 20% — 350–400 г;
- цукор — 1–1,5 ст. л.;
- банани — 3–4 шт.
Спосіб приготування
Яйця збити з цукром міксером до посвітління маси Соду загасити оцтом або лимонною кислотою, додати до яєчної маси, перемішати. Влити кефір, акуратно перемішати лопаткою.
Просіяти борошно, замісити однорідне тісто. Форму (24 см) змастити олією, вилити тісто. Випікати в розігрітій до 200 °C духовці 40 хвилин.
Готовий бісквіт охолодити, зрізати верхівку (для прикраси), розрізати на 2 частини.
Сметану збити з цукром до пишної консистенції. На перший корж нанести крем, викласти нарізані банани, знову покрити кремом. Накрити другим коржем, змастити весь торт кремом.
Подрібнити зрізану верхівку бісквіта, обсипати краї торта. Прикрасити бананами. Дати торту настоятися в холодильнику 2–3 години.
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