Торт "Ленивец": понадобится 2 стакана сметаны и 1 стакан ягод
20 июня 2026 14:44
Торт "Ленивец". Фото: smachnenke.com.ua
Когда не хочется включать духовку, на помощь приходят простые десерты без выпечки. Этот сметанный торт с ягодами получается легким, нежным и очень освежающим. Для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и немного времени на застывание, а результат приятно удивит всю семью.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сметана — 500 г;
- ягоды — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
- желатин — 3 ст. л.;
- вода — 250 мл;
- ванилин — щепотка.
Способ приготовления
- Залить желатин водой комнатной температуры и оставить для набухания.
- После этого подогреть на слабом огне до полного растворения, не доводя до кипения, и остудить.
- Смешать сметану с сахаром и ванилином до однородной массы.
- Подготовить ягоды, при необходимости нарезать крупные плоды.
- Влить охлажденный желатин в сметанную смесь, перемешать и добавить ягоды.
- Перелить массу в форму или глубокую миску и поставить в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.
- Готовый десерт аккуратно вынуть из формы и подавать охлажденным.
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