Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт на сковороде "Вера" за 30 минут: рецепт без яиц

Торт на сковороде "Вера" за 30 минут: рецепт без яиц

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 03:04
Домашний торт на сковороде без духовки: простой рецепт
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

27 июня — именины у Веры, и это прекрасный повод приготовить что-нибудь по-настоящему домашнее и душевное. Этот торт на сковороде получается нежным, мягким и ароматным даже без духовки, а заварной крем делает его особенно праздничным. Идеальный десерт, чтобы поздравить близкого человека и создать теплую атмосферу за столом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сметана 20–25% — 200 г;
  • сахар — 100–120 г;
  • мука — 320–350 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • сливочное масло — 150 г;
  • сгущенное молоко — 280–300 г.
рецепт торта без випічки на сковороді
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Для теста смешать сметану с сахаром, добавить просеянную муку и разрыхлитель, после чего замесить мягкое эластичное тесто.
  2. Разделить его на 6 равных частей, каждую тонко раскатать, проколоть вилкой и обжарить на сухой разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до легкого румянка. Обрезки также поджарить и измельчить в крошку.
  3. Для крема взбить мягкое сливочное масло, постепенно добавляя сгущенное молоко до получения однородной пышной массы.
  4. По желанию между коржами можно добавить измельчённые орехи.
  5. Готовые коржи щедро перемазать кремом, покрыть им верх и бока торта, посыпать крошкой и оставить на 20–30 минут для пропитки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

именины торт рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации