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Головна Смак Торт на сковороді "Віра" за 30 хвилин: рецепт без яєць

Торт на сковороді "Віра" за 30 хвилин: рецепт без яєць

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 03:04
Домашній торт на сковороді без духовки: простий рецепт
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

27 червня — іменини у Віри, і це чудова нагода приготувати щось по-справжньому домашнє та душевне. Цей торт на сковороді виходить ніжним, м’яким і ароматним навіть без духовки, а заварний крем робить його особливо святковим. Ідеальний десерт, щоб привітати близьку людину і створити теплу атмосферу за столом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сметана 20–25% — 200 г;
  • цукор — 100–120 г;
  • борошно — 320–350 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

  • вершкове масло — 150 г;
  • згущене молоко — 280–300 г.
рецепт торта без випічки на сковороді
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Для тіста змішати сметану з цукром, додати просіяне борошно та розпушувач, після чого замісити м'яке еластичне тісто. 
  2. Розподілити його на 6 рівних частин, кожну тонко розкачати, наколоти виделкою та обсмажити на сухій розігрітій сковороді по 2 хвилини з кожного боку до легкого рум'янцю. Обрізки також підсмажити й подрібнити в крихту.
  3. Для крему збити м'яке вершкове масло, поступово додаючи згущене молоко до однорідної пишної маси.
  4. За бажанням між коржами можна додати подрібнені горіхи.
  5. Готові коржі щедро перемазати кремом, покрити ним верх і боки торта, обсипати крихтою та залишити на 20–30 хвилин для просочення.

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іменини торт рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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