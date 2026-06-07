Торт "Наполеон" по-новому: рецепт 2026 года с вишнями и заварным кремом

Торт "Наполеон". Фото: smachnenke.com.ua

Этот вариант "Наполеона" сочетает классическую нежность и современный вкусовой акцент. Сочная вишня добавляет легкой кислинки, а заварной крем делает торт особенно мягким и насыщенным. Такой десерт точно станет украшением любого праздника.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 500 г;

сливочное масло — 300 г;

желтки — 4 шт.;

сметана — 130 г;

соль — щепотка.

Для белкового слоя:

белки — 4 шт.;

сахар — 200 г;

кукурузный крахмал — 100 г;

вишня без косточек — 500 г.

Для крема:

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сахар — 200 г;

мука — 1,5 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.;

молоко — 500 мл.;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 300 г.

Торт "Наполеон". Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Муку смешать с солью, добавить холодное масло и перетереть в крошку. Ввести смесь желтков и сметаны, замесить тесто, завернуть и охладить несколько часов. Белки взбить с сахаром до устойчивых пиков, добавить крахмал и аккуратно перемешать. Тесто разделить на части, раскатать лепешки. На первый пласт выложить часть белкового слоя и вишни, накрыть вторым пластом и проколоть вилкой. Выпекать до золотистого цвета, повторить с остальными коржами. Для крема смешать сухие ингредиенты, влить молоко и заварить до густоты. Остудить. Масло взбить и соединить с заварной основой до нежного крема. Собрать торт, щедро промазывая коржи кремом, обсыпать крошкой. Оставить в холодильнике на ночь для пропитки.

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