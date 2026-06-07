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Главная Вкус Торт "Наполеон" по-новому: рецепт 2026 года с вишнями и заварным кремом

Торт "Наполеон" по-новому: рецепт 2026 года с вишнями и заварным кремом

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 03:04
Торт Наполеон по-новому: рецепт 2026 года с вишнями и заварным кремом
Торт "Наполеон". Фото: smachnenke.com.ua

Этот вариант "Наполеона" сочетает классическую нежность и современный вкусовой акцент. Сочная вишня добавляет легкой кислинки, а заварной крем делает торт особенно мягким и насыщенным. Такой десерт точно станет украшением любого праздника.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • сливочное масло — 300 г;
  • желтки — 4 шт.;
  • сметана — 130 г;
  • соль — щепотка.

Для белкового слоя:

  • белки — 4 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • кукурузный крахмал — 100 г;
  • вишня без косточек — 500 г.

Для крема:

Читайте также:
  • сахар — 200 г;
  • мука — 1,5 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.;
  • молоко — 500 мл.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сливочное масло — 300 г.
рецепт торта наполеон
Торт "Наполеон". Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Муку смешать с солью, добавить холодное масло и перетереть в крошку.
  2. Ввести смесь желтков и сметаны, замесить тесто, завернуть и охладить несколько часов.
  3. Белки взбить с сахаром до устойчивых пиков, добавить крахмал и аккуратно перемешать.
  4. Тесто разделить на части, раскатать лепешки. На первый пласт выложить часть белкового слоя и вишни, накрыть вторым пластом и проколоть вилкой.
  5. Выпекать до золотистого цвета, повторить с остальными коржами.
  6. Для крема смешать сухие ингредиенты, влить молоко и заварить до густоты.
  7. Остудить. Масло взбить и соединить с заварной основой до нежного крема.
  8. Собрать торт, щедро промазывая коржи кремом, обсыпать крошкой. Оставить в холодильнике на ночь для пропитки.

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торт рецепт Наполеон
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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