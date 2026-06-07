Торт "Наполеон" по-новому: рецепт 2026 года с вишнями и заварным кремом
Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 03:04
Торт "Наполеон". Фото: smachnenke.com.ua
Этот вариант "Наполеона" сочетает классическую нежность и современный вкусовой акцент. Сочная вишня добавляет легкой кислинки, а заварной крем делает торт особенно мягким и насыщенным. Такой десерт точно станет украшением любого праздника.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- сливочное масло — 300 г;
- желтки — 4 шт.;
- сметана — 130 г;
- соль — щепотка.
Для белкового слоя:
- белки — 4 шт.;
- сахар — 200 г;
- кукурузный крахмал — 100 г;
- вишня без косточек — 500 г.
Для крема:
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- сахар — 200 г;
- мука — 1,5 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.;
- молоко — 500 мл.;
- ванильный сахар — 10 г;
- сливочное масло — 300 г.
Способ приготовления
- Муку смешать с солью, добавить холодное масло и перетереть в крошку.
- Ввести смесь желтков и сметаны, замесить тесто, завернуть и охладить несколько часов.
- Белки взбить с сахаром до устойчивых пиков, добавить крахмал и аккуратно перемешать.
- Тесто разделить на части, раскатать лепешки. На первый пласт выложить часть белкового слоя и вишни, накрыть вторым пластом и проколоть вилкой.
- Выпекать до золотистого цвета, повторить с остальными коржами.
- Для крема смешать сухие ингредиенты, влить молоко и заварить до густоты.
- Остудить. Масло взбить и соединить с заварной основой до нежного крема.
- Собрать торт, щедро промазывая коржи кремом, обсыпать крошкой. Оставить в холодильнике на ночь для пропитки.
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