Торт "Сказка" за 30 минут: понадобится 700 мл молока и 250 г сметаны

Торт "Сказка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт полностью оправдывает свое название, ведь сочетает нежные шоколадные коржи, бархатный крем и хрустящую ореховую карамель. Десерт получается ароматным, насыщенным и очень праздничным, хотя готовится из доступных продуктов. После пропитки он становится настолько нежным, что буквально тает во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 6 шт.;

сахар — 200 г;

соль — щепотка;

грецкие орехи — 50 г;

мука — 200 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

молоко — 100 мл.

Для крема:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 60 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

молоко — 400 мл.;

белый шоколад — 150 г;

сметана или сливки — 250 г;

ванилин — щепотка.

Для карамели с орехами:

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сахар — 100 г;

грецкие орехи — 100 г.

Для пропитки:

молоко — 180 мл.;

сахар — 25 г.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и солью до пышной массы. Добавить измельченные орехи, муку, какао, разрыхлитель и молоко. Замесить тесто, разделить на три части и выпечь коржи при температуре 180°C до готовности. Для крема смешать яйцо, сахар и крахмал, влить теплое молоко и заварить до загустения. Добавить белый шоколад, охладить, после чего смешать со сметаной или взбитыми сливками. Для карамели растопить сахар до золотистого цвета, добавить орехи, перемешать и после остывания измельчить в крошку. Коржи пропитать подслащенным молоком, перемазать кремом и посыпать карамельно-ореховой крошкой. Верх и бока украсить тертым шоколадом. Перед подачей оставить торт в холодильнике на несколько часов.

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