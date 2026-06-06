Торт "Сказка" за 30 минут: понадобится 700 мл молока и 250 г сметаны
Этот торт полностью оправдывает свое название, ведь сочетает нежные шоколадные коржи, бархатный крем и хрустящую ореховую карамель. Десерт получается ароматным, насыщенным и очень праздничным, хотя готовится из доступных продуктов. После пропитки он становится настолько нежным, что буквально тает во рту.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 6 шт.;
- сахар — 200 г;
- соль — щепотка;
- грецкие орехи — 50 г;
- мука — 200 г;
- какао — 30 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- молоко — 100 мл.
Для крема:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 60 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- молоко — 400 мл.;
- белый шоколад — 150 г;
- сметана или сливки — 250 г;
- ванилин — щепотка.
Для карамели с орехами:
- сахар — 100 г;
- грецкие орехи — 100 г.
Для пропитки:
- молоко — 180 мл.;
- сахар — 25 г.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром и солью до пышной массы. Добавить измельченные орехи, муку, какао, разрыхлитель и молоко.
- Замесить тесто, разделить на три части и выпечь коржи при температуре 180°C до готовности.
- Для крема смешать яйцо, сахар и крахмал, влить теплое молоко и заварить до загустения.
- Добавить белый шоколад, охладить, после чего смешать со сметаной или взбитыми сливками.
- Для карамели растопить сахар до золотистого цвета, добавить орехи, перемешать и после остывания измельчить в крошку.
- Коржи пропитать подслащенным молоком, перемазать кремом и посыпать карамельно-ореховой крошкой.
- Верх и бока украсить тертым шоколадом.
- Перед подачей оставить торт в холодильнике на несколько часов.
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