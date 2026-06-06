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Главная Вкус Торт "Сказка" за 30 минут: понадобится 700 мл молока и 250 г сметаны

Торт "Сказка" за 30 минут: понадобится 700 мл молока и 250 г сметаны

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 02:44
Торт Сказка за 30 минут: понадобится 700 мл молока и 250 г сметаны
Торт "Сказка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт полностью оправдывает свое название, ведь сочетает нежные шоколадные коржи, бархатный крем и хрустящую ореховую карамель. Десерт получается ароматным, насыщенным и очень праздничным, хотя готовится из доступных продуктов. После пропитки он становится настолько нежным, что буквально тает во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 6 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • соль — щепотка;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • мука — 200 г;
  • какао — 30 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • молоко — 100 мл.

Для крема:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • кукурузный крахмал — 40 г;
  • молоко — 400 мл.;
  • белый шоколад — 150 г;
  • сметана или сливки — 250 г;
  • ванилин — щепотка.

Для карамели с орехами:

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  • сахар — 100 г;
  • грецкие орехи — 100 г.

Для пропитки:

  • молоко — 180 мл.;
  • сахар — 25 г.
рецепт торта зі смачним кремом
Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром и солью до пышной массы. Добавить измельченные орехи, муку, какао, разрыхлитель и молоко.
  2. Замесить тесто, разделить на три части и выпечь коржи при температуре 180°C до готовности.
  3. Для крема смешать яйцо, сахар и крахмал, влить теплое молоко и заварить до загустения.
  4. Добавить белый шоколад, охладить, после чего смешать со сметаной или взбитыми сливками.
  5. Для карамели растопить сахар до золотистого цвета, добавить орехи, перемешать и после остывания измельчить в крошку.
  6. Коржи пропитать подслащенным молоком, перемазать кремом и посыпать карамельно-ореховой крошкой.
  7. Верх и бока украсить тертым шоколадом.
  8. Перед подачей оставить торт в холодильнике на несколько часов.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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