Торт "Натали" за 15 минут: рецепт десерта с вкусным кремом
Если хочется приготовить эффектный домашний торт без сложных ингредиентов, обратите внимание на рецепт "Натали". Нежный шоколадный бисквит, крем со сгущенкой и аппетитная глазурь создают идеальное сочетание вкусов. Такой десерт прекрасно подойдет как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- масло — 100 мл.;
- молоко — 200 мл;
- кипяток — 200 мл.;
- мука — 350 г;
- какао — 60 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- ванильный сахар — 1 пак;
- сахар — 200 г;
- сода — 0,5 ч. л;
- лимонный сок — 1 ч. л.
Для крема:
- сливочное масло — 150 г;
- сгущенное молоко — 230 мл.
Для глазури:
- шоколад — 100 г;
- молоко — 50 мл.
Способ приготовления
- Яйца смешать с маслом и молоком, добавить кипяток. Отдельно соединить муку, какао, разрыхлитель, ванильный сахар и сахар.
- Соединить сухие и жидкие ингредиенты, добавить соду, погашенную лимонным соком, и перемешать до однородности.
- Вылить тесто в форму и выпекать при температуре 180°C примерно 15-20 минут.
- Готовый бисквит охладить и разрезать на два коржа.
- Для крема взбить мягкое сливочное масло со сгущенным молоком до пышной массы.
- Перемазать коржи кремом и смазать бока торта.
- Шоколад растопить с молоком до однородности и полить верх десерта.
- По желанию украсить крошкой от бисквита и поставить в холодильник для стабилизации.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.