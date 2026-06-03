Торт "Натали" за 15 минут: рецепт десерта с вкусным кремом

Домашний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить эффектный домашний торт без сложных ингредиентов, обратите внимание на рецепт "Натали". Нежный шоколадный бисквит, крем со сгущенкой и аппетитная глазурь создают идеальное сочетание вкусов. Такой десерт прекрасно подойдет как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

масло — 100 мл.;

молоко — 200 мл;

кипяток — 200 мл.;

мука — 350 г;

какао — 60 г;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — 1 пак;

сахар — 200 г;

сода — 0,5 ч. л;

лимонный сок — 1 ч. л.

Для крема:

сливочное масло — 150 г;

сгущенное молоко — 230 мл.

Для глазури:

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шоколад — 100 г;

молоко — 50 мл.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца смешать с маслом и молоком, добавить кипяток. Отдельно соединить муку, какао, разрыхлитель, ванильный сахар и сахар. Соединить сухие и жидкие ингредиенты, добавить соду, погашенную лимонным соком, и перемешать до однородности. Вылить тесто в форму и выпекать при температуре 180°C примерно 15-20 минут. Готовый бисквит охладить и разрезать на два коржа. Для крема взбить мягкое сливочное масло со сгущенным молоком до пышной массы. Перемазать коржи кремом и смазать бока торта. Шоколад растопить с молоком до однородности и полить верх десерта. По желанию украсить крошкой от бисквита и поставить в холодильник для стабилизации.

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