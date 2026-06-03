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Главная Вкус Торт "Натали" за 15 минут: рецепт десерта с вкусным кремом

Торт "Натали" за 15 минут: рецепт десерта с вкусным кремом

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 03:04
Торт Натали за 15 минут: рецепт десерта с вкусным кремом
Домашний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить эффектный домашний торт без сложных ингредиентов, обратите внимание на рецепт "Натали". Нежный шоколадный бисквит, крем со сгущенкой и аппетитная глазурь создают идеальное сочетание вкусов. Такой десерт прекрасно подойдет как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • масло — 100 мл.;
  • молоко — 200 мл;
  • кипяток — 200 мл.;
  • мука — 350 г;
  • какао — 60 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • ванильный сахар — 1 пак;
  • сахар — 200 г;
  • сода — 0,5 ч. л;
  • лимонный сок — 1 ч. л.

Для крема:

  • сливочное масло — 150 г;
  • сгущенное молоко — 230 мл.

Для глазури:

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  • шоколад — 100 г;
  • молоко — 50 мл.
рецепт торта за 15 хвилин
Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца смешать с маслом и молоком, добавить кипяток. Отдельно соединить муку, какао, разрыхлитель, ванильный сахар и сахар.
  2. Соединить сухие и жидкие ингредиенты, добавить соду, погашенную лимонным соком, и перемешать до однородности.
  3. Вылить тесто в форму и выпекать при температуре 180°C примерно 15-20 минут.
  4. Готовый бисквит охладить и разрезать на два коржа.
  5. Для крема взбить мягкое сливочное масло со сгущенным молоком до пышной массы.
  6. Перемазать коржи кремом и смазать бока торта.
  7. Шоколад растопить с молоком до однородности и полить верх десерта.
  8. По желанию украсить крошкой от бисквита и поставить в холодильник для стабилизации.

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торт рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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