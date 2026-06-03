Торт "Наталя" за 15 хвилин: рецепт десерту зі смачним кремом

Домашній десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати ефектний домашній торт без складних інгредієнтів, зверніть увагу на рецепт "Наталі". Ніжний шоколадний бісквіт, крем зі згущеним молоком і апетитна глазур створюють ідеальне поєднання смаків. Такий десерт чудово підійде як до сімейного чаювання, так і до святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

олія — 100 мл.;

молоко — 200 мл.;

окріп — 200 мл.;

борошно — 350 г;

какао — 60 г;

розпушувач — 10 г;

ванільний цукор — 1 пак.;

цукор — 200 г;

сода — 0,5 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.

Для крему:

вершкове масло — 150 г;

згущене молоко — 230 мл.

Для глазурі:

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шоколад — 100 г;

молоко — 50 мл.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця змішати з олією та молоком, додати окріп. Окремо поєднати борошно, какао, розпушувач, ванільний цукор і цукор. З'єднати сухі та рідкі інгредієнти, додати соду, погашену лимонним соком, і перемішати до однорідності. Вилити тісто у форму та випікати при температурі 180°C приблизно 15–20 хвилин. Готовий бісквіт охолодити та розрізати на два коржі. Для крему збити м’яке вершкове масло зі згущеним молоком до пишної маси. Перемастити коржі кремом і змастити боки торта. Шоколад розтопити з молоком до однорідності та полити верх десерту. За бажанням прикрасити крихтою від бісквіта та поставити в холодильник для стабілізації.

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