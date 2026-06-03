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Головна Смак Торт "Наталя" за 15 хвилин: рецепт десерту зі смачним кремом

Торт "Наталя" за 15 хвилин: рецепт десерту зі смачним кремом

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 03:04
Торт Наталя за 15 хвилин: рецепт десерту зі смачним кремом
Домашній десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати ефектний домашній торт без складних інгредієнтів, зверніть увагу на рецепт "Наталі". Ніжний шоколадний бісквіт, крем зі згущеним молоком і апетитна глазур створюють ідеальне поєднання смаків. Такий десерт чудово підійде як до сімейного чаювання, так і до святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • олія — 100 мл.;
  • молоко — 200 мл.;
  • окріп — 200 мл.;
  • борошно — 350 г;
  • какао — 60 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • ванільний цукор — 1 пак.;
  • цукор — 200 г;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.

Для крему:

  • вершкове масло — 150 г;
  • згущене молоко — 230 мл.

Для глазурі:

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  • шоколад — 100 г;
  • молоко — 50 мл.
рецепт торта за 15 хвилин
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця змішати з олією та молоком, додати окріп. Окремо поєднати борошно, какао, розпушувач, ванільний цукор і цукор.
  2. З'єднати сухі та рідкі інгредієнти, додати соду, погашену лимонним соком, і перемішати до однорідності.
  3. Вилити тісто у форму та випікати при температурі 180°C приблизно 15–20 хвилин.
  4. Готовий бісквіт охолодити та розрізати на два коржі.
  5. Для крему збити м’яке вершкове масло зі згущеним молоком до пишної маси.
  6. Перемастити коржі кремом і змастити боки торта.
  7. Шоколад розтопити з молоком до однорідності та полити верх десерту.
  8. За бажанням прикрасити крихтою від бісквіта та поставити в холодильник для стабілізації.

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торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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