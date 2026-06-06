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Головна Смак Торт "Казка" за 30 хвилин: знадобиться 700 мл молока та 250 г сметани

Торт "Казка" за 30 хвилин: знадобиться 700 мл молока та 250 г сметани

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 02:44
Торт Казка за 30 хвилин: знадобиться 700 мл молока та 250 г сметани
Торт "Казка". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт повністю виправдовує свою назву, адже поєднує ніжні шоколадні коржі, оксамитовий крем і хрустку горіхову карамель. Десерт виходить ароматним, насиченим і дуже святковим, хоча готується з доступних продуктів. Після просочення він стає настільки ніжним, що буквально тане в роті.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 6 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — дрібка;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • борошно — 200 г;
  • какао — 30 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • молоко — 100 мл.

Для крему:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 60 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 40 г;
  • молоко — 400 мл;
  • білий шоколад — 150 г;
  • сметана або вершки — 250 г;
  • ванілін — дрібка.

Для карамелі з горіхами:

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  • цукор — 100 г;
  • волоські горіхи — 100 г.

Для просочення:

  • молоко — 180 мл.;
  • цукор — 25 г.
рецепт торта зі смачним кремом
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром і сіллю до пишної маси. Додати подрібнені горіхи, борошно, какао, розпушувач і молоко.
  2. Замісити тісто, розділити на три частини та випекти коржі при температурі 180°C до готовності.
  3. Для крему змішати яйце, цукор і крохмаль, влити тепле молоко та заварити до загустіння.
  4. Додати білий шоколад, охолодити, після чого змішати зі сметаною або збитими вершками.
  5. Для карамелі розтопити цукор до золотистого кольору, додати горіхи, перемішати та після охолодження подрібнити в крихту.
  6. Коржі просочити підсолодженим молоком, перемазати кремом і посипати карамельно-горіховою крихтою.
  7. Верх і боки прикрасити тертим шоколадом.
  8. Перед подачею залишити торт у холодильнику на кілька годин.

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торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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