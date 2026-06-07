Торт "Наполеон" по-новому: рецепт 2026 року з вишнями та заварним кремом

Торт "Наполеон". Фото: smachnenke.com.ua

Цей варіант "Наполеона" поєднує класичну ніжність і сучасний смаковий акцент. Соковита вишня додає легкої кислинки, а заварний крем робить торт особливо м’яким і насиченим. Такий десерт точно стане окрасою будь-якого свята.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

вершкове масло — 300 г;

жовтки — 4 шт.;

сметана — 130 г;

сіль — дрібка.

Для білкового шару:

білки — 4 шт.;

цукор — 200 г;

кукурудзяний крохмаль — 100 г;

вишня без кісточок — 500 г.

Для крему:

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цукор — 200 г;

борошно — 1,5 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1,5 ст. л.;

молоко — 500 мл.;

ванільний цукор — 10 г;

вершкове масло — 300 г.

Торт "Наполеон". Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Борошно змішати з сіллю, додати холодне масло й перетерти в крихту. Ввести суміш жовтків і сметани, замісити тісто, загорнути та охолодити кілька годин. Білки збити з цукром до стійких піків, додати крохмаль і акуратно перемішати. Тісто поділити на частини, розкачати коржі. На перший пласт викласти частину білкового шару та вишні, накрити другим пластом і проколоти виделкою. Випікати до золотистого кольору, повторити з рештою коржів. Для крему змішати сухі інгредієнти, влити молоко та заварити до густоти. Остудити. Масло збити й з’єднати з заварною основою до ніжного крему. Зібрати торт, щедро промащуючи коржі кремом, обсипати крихтою. Залишити в холодильнику на ніч для просочення.

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