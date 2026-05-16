Торт с клубникой за 15 минут: рецепт без выпечки: рецепт без выпечки

Торт с клубникой за 15 минут: рецепт без выпечки
Торт с клубникой без выпечки — настоящая находка для летнего сезона. Нежный сметанный слой, сочная клубника и мягкая основа создают идеальное сочетание вкуса и легкости. Такой десерт готовится очень просто, а выглядит эффектно даже для праздничного стола.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 40 г;
- сливочное масло — 50 г;
- мука — 110 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка.
Для клубничного слоя:
- сметана или густой йогурт — 400 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- желатин — 10 г;
- вода — 70 мл.;
- клубника — 300 г.
Способ приготовления
- Яйцо взбить с сахаром, добавить растопленное сливочное масло и перемешать до однородности.
- Добавить муку, разрыхлитель и щепотку соли, замесить мягкое тесто.
- Форму застелить пергаментом, выложить тесто и выпекать примерно 15-20 минут при 180 °C. Готовый корж охладить.
- Желатин залить водой и оставить набухать.
- К сметане или густому йогурту добавить сахар и ванильный сахар, хорошо перемешать.
- Добавить растопленный желатин и еще раз перемешать до однородности.
