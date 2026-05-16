Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт с клубникой за 15 минут: рецепт без выпечки

Торт с клубникой за 15 минут: рецепт без выпечки

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 11:54
Торт с клубникой за 15 минут: рецепт без выпечки: рецепт без выпечки
Торт с плуницей. Фото: smakuiemo.com.ua

Торт с клубникой без выпечки — настоящая находка для летнего сезона. Нежный сметанный слой, сочная клубника и мягкая основа создают идеальное сочетание вкуса и легкости. Такой десерт готовится очень просто, а выглядит эффектно даже для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 40 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • мука — 110 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Для клубничного слоя:

  • сметана или густой йогурт — 400 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 70 мл.;
  • клубника — 300 г.
рецепт полуничного торта
Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйцо взбить с сахаром, добавить растопленное сливочное масло и перемешать до однородности.
  2. Добавить муку, разрыхлитель и щепотку соли, замесить мягкое тесто.
  3. Форму застелить пергаментом, выложить тесто и выпекать примерно 15-20 минут при 180 °C. Готовый корж охладить.
  4. Желатин залить водой и оставить набухать.
  5. К сметане или густому йогурту добавить сахар и ванильный сахар, хорошо перемешать.
  6. Добавить растопленный желатин и еще раз перемешать до однородности.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

клубника торт рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации