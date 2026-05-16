Торт с клубникой за 15 минут: рецепт без выпечки: рецепт без выпечки

Торт с плуницей. Фото: smakuiemo.com.ua

Торт с клубникой без выпечки — настоящая находка для летнего сезона. Нежный сметанный слой, сочная клубника и мягкая основа создают идеальное сочетание вкуса и легкости. Такой десерт готовится очень просто, а выглядит эффектно даже для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 40 г;

сливочное масло — 50 г;

мука — 110 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для клубничного слоя:

сметана или густой йогурт — 400 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

желатин — 10 г;

вода — 70 мл.;

клубника — 300 г.

Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Яйцо взбить с сахаром, добавить растопленное сливочное масло и перемешать до однородности. Добавить муку, разрыхлитель и щепотку соли, замесить мягкое тесто. Форму застелить пергаментом, выложить тесто и выпекать примерно 15-20 минут при 180 °C. Готовый корж охладить. Желатин залить водой и оставить набухать. К сметане или густому йогурту добавить сахар и ванильный сахар, хорошо перемешать. Добавить растопленный желатин и еще раз перемешать до однородности.

