Торт з полуницею за 15 хвилин: рецепт без випічки

Торт з полуницею за 15 хвилин: рецепт без випічки

Дата публікації: 16 травня 2026 11:54
Торт з плуницею. Фото: smakuiemo.com.ua

Торт з полуницею без випічки — справжня знахідка для літнього сезону. Ніжний сметанний шар, соковита полуниця та м’яка основа створюють ідеальне поєднання смаку й легкості. Такий десерт готується дуже просто, а виглядає ефектно навіть для святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 40 г;
  • вершкове масло — 50 г;
  • борошно — 110 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка.

Для полуничного шару:

  • сметана або густий йогурт — 400 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 70 мл.;
  • полуниця — 300 г.
Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйце збити з цукром, додати розтоплене вершкове масло та перемішати до однорідності. 
  2. Додати борошно, розпушувач і дрібку солі, замісити м’яке тісто.
  3. Форму застелити пергаментом, викласти тісто та випікати приблизно 15–20 хвилин при 180 °C. Готовий корж охолодити.
  4. Желатин залити водою та залишити набухати.
  5. До сметани або густого йогурту додати цукор і ванільний цукор, добре перемішати.
  6. Додати розтоплений желатин і ще раз перемішати до однорідності.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
