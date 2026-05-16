Торт з полуницею за 15 хвилин: рецепт без випічки

Торт з плуницею. Фото: smakuiemo.com.ua

Торт з полуницею без випічки — справжня знахідка для літнього сезону. Ніжний сметанний шар, соковита полуниця та м’яка основа створюють ідеальне поєднання смаку й легкості. Такий десерт готується дуже просто, а виглядає ефектно навіть для святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 40 г;

вершкове масло — 50 г;

борошно — 110 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — дрібка.

Для полуничного шару:

сметана або густий йогурт — 400 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

желатин — 10 г;

вода — 70 мл.;

полуниця — 300 г.

Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Яйце збити з цукром, додати розтоплене вершкове масло та перемішати до однорідності. Додати борошно, розпушувач і дрібку солі, замісити м’яке тісто. Форму застелити пергаментом, викласти тісто та випікати приблизно 15–20 хвилин при 180 °C. Готовий корж охолодити. Желатин залити водою та залишити набухати. До сметани або густого йогурту додати цукор і ванільний цукор, добре перемішати. Додати розтоплений желатин і ще раз перемішати до однорідності.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Читайте також:

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.