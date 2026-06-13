Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт "Секунда": самый быстрый десерт

Торт "Секунда": самый быстрый десерт

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 01:04
Торт Секунда: самый быстрый десерт
Торт "Секунда". Фото: gospodynka.com.ua

Иногда для вкусного домашнего торта не нужны сложные ингредиенты и несколько часов на кухне. Этот десерт готовится на удивление легко, а результат приятно удивляет нежной текстурой и насыщенным шоколадным вкусом. Воздушный крем прекрасно пропитывает коржи, делая торт мягким и сочным. Рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить что-то особенное к чаю или приходу гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сгущенное молоко — 380 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сливочное масло — 60 г;
  • мука — 150 г;
  • какао — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 8 г.

Для крема:

  • сливки 33% — 300 мл;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сметана 20% — 200 г.
швидкий рецепт торта
Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать сгущенное молоко, яйца и растопленное сливочное масло.
  2. Добавить муку, какао и разрыхлитель, замесить однородное тесто.
  3. Перелить массу в форму, застеленную пергаментом, и выпекать при 180 ºС около 25 минут.
  4. Остывший корж разрезать на 4 пласта. Обрезки измельчить в крошку.
  5. Для крема взбить холодные сливки с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавить сметану и еще раз взбить.
  6. Смазать коржи кремом, смазать верх и бока торта.
  7. Посыпать крошкой и по желанию украсить шоколадом. Поставить в холодильник на 2 часа.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

торт рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации