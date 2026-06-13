Торт "Секунда": самый быстрый десерт

Торт "Секунда". Фото: gospodynka.com.ua

Иногда для вкусного домашнего торта не нужны сложные ингредиенты и несколько часов на кухне. Этот десерт готовится на удивление легко, а результат приятно удивляет нежной текстурой и насыщенным шоколадным вкусом. Воздушный крем прекрасно пропитывает коржи, делая торт мягким и сочным. Рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить что-то особенное к чаю или приходу гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сгущенное молоко — 380 г;

яйца — 3 шт.;

сливочное масло — 60 г;

мука — 150 г;

какао — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 8 г.

Для крема:

сливки 33% — 300 мл;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 8 г;

сметана 20% — 200 г.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать сгущенное молоко, яйца и растопленное сливочное масло. Добавить муку, какао и разрыхлитель, замесить однородное тесто. Перелить массу в форму, застеленную пергаментом, и выпекать при 180 ºС около 25 минут. Остывший корж разрезать на 4 пласта. Обрезки измельчить в крошку. Для крема взбить холодные сливки с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавить сметану и еще раз взбить. Смазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Посыпать крошкой и по желанию украсить шоколадом. Поставить в холодильник на 2 часа.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.