Торт "Секунда": самый быстрый десерт
Иногда для вкусного домашнего торта не нужны сложные ингредиенты и несколько часов на кухне. Этот десерт готовится на удивление легко, а результат приятно удивляет нежной текстурой и насыщенным шоколадным вкусом. Воздушный крем прекрасно пропитывает коржи, делая торт мягким и сочным. Рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить что-то особенное к чаю или приходу гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сгущенное молоко — 380 г;
- яйца — 3 шт.;
- сливочное масло — 60 г;
- мука — 150 г;
- какао — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 8 г.
Для крема:
- сливки 33% — 300 мл;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- сметана 20% — 200 г.
Способ приготовления
- Смешать сгущенное молоко, яйца и растопленное сливочное масло.
- Добавить муку, какао и разрыхлитель, замесить однородное тесто.
- Перелить массу в форму, застеленную пергаментом, и выпекать при 180 ºС около 25 минут.
- Остывший корж разрезать на 4 пласта. Обрезки измельчить в крошку.
- Для крема взбить холодные сливки с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавить сметану и еще раз взбить.
- Смазать коржи кремом, смазать верх и бока торта.
- Посыпать крошкой и по желанию украсить шоколадом. Поставить в холодильник на 2 часа.
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