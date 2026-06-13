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Головна Смак Торт "Секунда": найшвидший десерт

Торт "Секунда": найшвидший десерт

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 01:04
Торт Секунда: самий швидкий десерт
Торт "Секунда". Фото: gospodynka.com.ua

Іноді для смачного домашнього торта не потрібні складні інгредієнти та кілька годин на кухні. Цей десерт готується напрочуд легко, а результат приємно дивує ніжною текстурою та насиченим шоколадним смаком. Повітряний крем чудово просочує коржі, роблячи торт м'яким і соковитим. Рецепт стане у пригоді, коли хочеться швидко приготувати щось особливе до чаю або приходу гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • згущене молоко — 380 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • вершкове масло — 60 г;
  • борошно — 150 г;
  • какао — 2 ст. л.;
  • розпушувач — 8 г.

Для крему:

  • вершки 33% — 300 мл.;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • сметана 20% — 200 г.
швидкий рецепт торта
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати згущене молоко, яйця та розтоплене вершкове масло.
  2. Додати борошно, какао та розпушувач, замісити однорідне тісто.
  3. Перелити масу у форму, застелену пергаментом, та випікати при 180 ºС близько 25 хвилин.
  4. Охолоджений корж розрізати на 4 пласти. Обрізки подрібнити в крихту.
  5. Для крему збити холодні вершки з цукром і ванільним цукром до пишності. Додати сметану та ще раз збити.
  6. Перемащувати коржі кремом, змастити верх і боки торта.
  7. Посипати крихтою та за бажанням прикрасити шоколадом. Поставити в холодильник на 2 години.

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торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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