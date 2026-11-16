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Главная Вкус Торт "Тирамису": получается нежным, как облачко

Торт "Тирамису": получается нежным, как облачко

Ua ru
16 ноября 2026 03:04
Домашний торт с маскарпоне и кофе: нежный десерт в стиле тирамису Фото: кадр из видео
Торт "Тирамису". Фото: кадр из видео

Этот торт напоминает любимое итальянское тирамису, но готовится на пышных бисквитных коржах. Крем получается легким и нежным, а кофе придает десерту характерный насыщенный вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно, просто и доступно, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 10 шт.;
  • сахар — 300 г;
  • мука — 350 г;
  • разрыхлитель — 18 г;
  • растительное масло — 100 мл.

Для крема:

  • сливки 36% — 700 г;
  • маскарпоне — 500 г;
  • сахарная пудра — 150 г.

Для пропитки:

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рецепт торта тірамісу
Корж и крем. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы.
  2. Добавить масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешать.
  3. Выпекать бисквит до готовности в разогретой духовке, затем полностью остудить и разделить на коржи.
  4. Для крема взбить сливки с сахарной пудрой, добавить маскарпоне и перемешать до однородной густой консистенции.
  5. Каждый корж пропитать охлажденным кофе и щедро смазать кремом.
  6. Собрать торт, покрыть кремом верх и бока и поставить в холодильник для пропитки.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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