Торт "Тирамису": получается нежным, как облачко
Ua ru
16 ноября 2026 03:04
Фото: кадр из видео
Торт "Тирамису". Фото: кадр из видео
Этот торт напоминает любимое итальянское тирамису, но готовится на пышных бисквитных коржах. Крем получается легким и нежным, а кофе придает десерту характерный насыщенный вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно, просто и доступно, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 10 шт.;
- сахар — 300 г;
- мука — 350 г;
- разрыхлитель — 18 г;
- растительное масло — 100 мл.
Для крема:
- сливки 36% — 700 г;
- маскарпоне — 500 г;
- сахарная пудра — 150 г.
Для пропитки:
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Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы.
- Добавить масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешать.
- Выпекать бисквит до готовности в разогретой духовке, затем полностью остудить и разделить на коржи.
- Для крема взбить сливки с сахарной пудрой, добавить маскарпоне и перемешать до однородной густой консистенции.
- Каждый корж пропитать охлажденным кофе и щедро смазать кремом.
- Собрать торт, покрыть кремом верх и бока и поставить в холодильник для пропитки.
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