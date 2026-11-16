Торт "Тирамису". Фото: кадр из видео

Этот торт напоминает любимое итальянское тирамису, но готовится на пышных бисквитных коржах. Крем получается легким и нежным, а кофе придает десерту характерный насыщенный вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно, просто и доступно, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 10 шт.;

сахар — 300 г;

мука — 350 г;

разрыхлитель — 18 г;

растительное масло — 100 мл.

Для крема:

сливки 36% — 700 г;

маскарпоне — 500 г;

сахарная пудра — 150 г.

Для пропитки:

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Корж и крем. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы. Добавить масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешать. Выпекать бисквит до готовности в разогретой духовке, затем полностью остудить и разделить на коржи. Для крема взбить сливки с сахарной пудрой, добавить маскарпоне и перемешать до однородной густой консистенции. Каждый корж пропитать охлажденным кофе и щедро смазать кремом. Собрать торт, покрыть кремом верх и бока и поставить в холодильник для пропитки.

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