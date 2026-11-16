Торт "Тірамісу". Фото: кадр з відео

Цей торт нагадує улюблене італійське тірамісу, але готується на пишних бісквітних коржах. Крем виходить легким і ніжним, а кава надає десерту характерного насиченого смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, Просто та Доступно, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 10 шт.;

цукор — 300 г;

борошно — 350 г;

розпушувач — 18 г;

олія — 100 мл.

Для крему:

вершки 36% — 700 г;

маскарпоне — 500 г;

цукрова пудра — 150 г.

Для просочування:

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Корж та крем. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром до пишної світлої маси. Додати олію, просіяне борошно та розпушувач, обережно перемішати. Випікати бісквіт до готовності в розігрітій духовці, потім повністю охолодити й розділити на коржі. Для крему збити вершки з цукровою пудрою, додати маскарпоне та перемішати до однорідної густої консистенції. Кожен корж просочити охолодженою кавою та щедро змастити кремом. Зібрати торт, покрити кремом верх і боки та поставити в холодильник для просочування.

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