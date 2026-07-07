Торт "Вишня в облаках": не десерт, а райское наслаждение
Когда хочется приготовить особенный летний десерт, этот вишневый торт станет отличным выбором. Сочетание сочной ягодной начинки, нежного теста и легкого йогуртового крема создает идеальный вкус, перед которым трудно устоять. Такой торт получается удивительно воздушным, ароматным и непременно понравится всей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (для теста):
- яичные желтки — 3 шт.;
- соль — 1 щепотка;
- сахарная пудра — 80 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сливочное масло — 80 г;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 12 г.
Для вишневой начинки:
- вишня — 500 г;
- кукурузный крахмал — 70 г;
- сахар — 150 г;
- вода — 150 мл.
Для крема:
- яичные белки — 3 шт.;
- соль — 1 щепотка;
- сахар — 130 г;
- греческий йогурт — 500 г;
- кукурузный крахмал — 50 г;
- ванильный сахар — 10 г.
Способ приготовления
- Для начинки смешать вишню с сахаром, водой и кукурузным крахмалом.
- Поставить на огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения, после чего остудить.
- Для теста взбить желтки с солью, сахарной пудрой и ванильным сахаром.
- Добавить растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель, замесить мягкое тесто и выложить его в форму.
- Для крема взбить белки с солью, постепенно добавить сахар, затем ввести греческий йогурт, крахмал и ванильный сахар.
- На основу выложить вишневую начинку, сверху равномерно распределить крем.
- Выпекать до готовности, после чего полностью остудить.
- По желанию перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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