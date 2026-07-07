Торт "Вишня в облаках": не десерт, а райское наслаждение

Торт "Вишня в облаках". Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда хочется приготовить особенный летний десерт, этот вишневый торт станет отличным выбором. Сочетание сочной ягодной начинки, нежного теста и легкого йогуртового крема создает идеальный вкус, перед которым трудно устоять. Такой торт получается удивительно воздушным, ароматным и непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (для теста):

яичные желтки — 3 шт.;

соль — 1 щепотка;

сахарная пудра — 80 г;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 80 г;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 12 г.

Для вишневой начинки:

вишня — 500 г;

кукурузный крахмал — 70 г;

сахар — 150 г;

вода — 150 мл.

Для крема:

яичные белки — 3 шт.;

соль — 1 щепотка;

сахар — 130 г;

греческий йогурт — 500 г;

кукурузный крахмал — 50 г;

ванильный сахар — 10 г.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Для начинки смешать вишню с сахаром, водой и кукурузным крахмалом. Поставить на огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения, после чего остудить. Для теста взбить желтки с солью, сахарной пудрой и ванильным сахаром. Добавить растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель, замесить мягкое тесто и выложить его в форму. Для крема взбить белки с солью, постепенно добавить сахар, затем ввести греческий йогурт, крахмал и ванильный сахар. На основу выложить вишневую начинку, сверху равномерно распределить крем. Выпекать до готовности, после чего полностью остудить. По желанию перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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