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Торт "Вишня в облаках": не десерт, а райское наслаждение

7 июля 2026 03:04
Торт "Вишня в облаках". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Когда хочется приготовить особенный летний десерт, этот вишневый торт станет отличным выбором. Сочетание сочной ягодной начинки, нежного теста и легкого йогуртового крема создает идеальный вкус, перед которым трудно устоять. Такой торт получается удивительно воздушным, ароматным и непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (для теста):

  • яичные желтки — 3 шт.;
  • соль — 1 щепотка;
  • сахарная пудра — 80 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сливочное масло — 80 г;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 12 г.

Для вишневой начинки:

  • вишня — 500 г;
  • кукурузный крахмал — 70 г;
  • сахар — 150 г;
  • вода — 150 мл.

Для крема:

  • яичные белки — 3 шт.;
  • соль — 1 щепотка;
  • сахар — 130 г;
  • греческий йогурт — 500 г;
  • кукурузный крахмал — 50 г;
  • ванильный сахар — 10 г.
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Для начинки смешать вишню с сахаром, водой и кукурузным крахмалом.
  2. Поставить на огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения, после чего остудить.
  3. Для теста взбить желтки с солью, сахарной пудрой и ванильным сахаром.
  4. Добавить растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель, замесить мягкое тесто и выложить его в форму.
  5. Для крема взбить белки с солью, постепенно добавить сахар, затем ввести греческий йогурт, крахмал и ванильный сахар.
  6. На основу выложить вишневую начинку, сверху равномерно распределить крем.
  7. Выпекать до готовности, после чего полностью остудить.
  8. По желанию перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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