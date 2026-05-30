Целебный сироп из бузины: готовьте литрами и зимой будете благодарить себя

Сироп из бузины. Фото: smachnenke.com.ua

Этот сироп из бузины — летняя заготовка, которая позволяет сохранить аромат и пользу сезонных цветов надолго. Он получается насыщенным, ароматным и очень универсальным в использовании. Зимой такой напиток легко разбавить водой и получить освежающий домашний лимонад. Простой рецепт, который стоит приготовить хотя бы раз в сезон.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

соцветия бузины — 20 шт.;

сахар — 1 кг;

вода — 1 л.;

лимоны — 2 шт.

Способ приготовления

В кастрюле соединить воду и сахар, нагреть до горячего состояния и полностью растворить сахар. До кипения не доводить. Соцветия бузины перебрать, не мыть, только слегка встряхнуть от возможных насекомых, чтобы сохранить естественный аромат пыльцы. Лимоны хорошо вымыть и нарезать кружочками или ломтиками. В горячий сироп добавить цветы бузины и лимон, накрыть и оставить настаиваться в холодильнике примерно на 3 суток. После настаивания сироп процедить через марлю или сито. В таком виде его уже можно употреблять, разбавляя водой. Для зимнего хранения сироп довести до кипения, разлить в стерилизованные банки или бутылки и плотно закрыть.

