Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Целебный сироп из бузины: готовьте литрами и зимой будете благодарить себя

Целебный сироп из бузины: готовьте литрами и зимой будете благодарить себя

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 01:04
Целебный сироп из бузины: готовьте литрами и зимой будете благодарить себя
Сироп из бузины. Фото: smachnenke.com.ua

Этот сироп из бузины — летняя заготовка, которая позволяет сохранить аромат и пользу сезонных цветов надолго. Он получается насыщенным, ароматным и очень универсальным в использовании. Зимой такой напиток легко разбавить водой и получить освежающий домашний лимонад. Простой рецепт, который стоит приготовить хотя бы раз в сезон.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • соцветия бузины — 20 шт.;
  • сахар — 1 кг;
  • вода — 1 л.;
  • лимоны — 2 шт.
рецепт сиропа з бузини
Сироп из бузины Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В кастрюле соединить воду и сахар, нагреть до горячего состояния и полностью растворить сахар. До кипения не доводить.
  2. Соцветия бузины перебрать, не мыть, только слегка встряхнуть от возможных насекомых, чтобы сохранить естественный аромат пыльцы.
  3. Лимоны хорошо вымыть и нарезать кружочками или ломтиками.
  4. В горячий сироп добавить цветы бузины и лимон, накрыть и оставить настаиваться в холодильнике примерно на 3 суток.
  5. После настаивания сироп процедить через марлю или сито. В таком виде его уже можно употреблять, разбавляя водой.
  6. Для зимнего хранения сироп довести до кипения, разлить в стерилизованные банки или бутылки и плотно закрыть.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

рецепт заготовка на зиму бузина
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации