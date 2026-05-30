Цілющий сироп з бузини: готуйте літрами й взимку будете дякувати собі
Дата публікації: 30 травня 2026 01:04
Сироп з бузини. Фото: smachnenke.com.ua
Цей сироп із бузини — літня заготівля, яка дозволяє зберегти аромат і користь сезонних квітів надовго. Він виходить насиченим, ароматним і дуже універсальним у використанні. Узимку такий напій легко розбавити водою й отримати освіжаючий домашній лимонад. Простий рецепт, який варто приготувати хоча б раз на сезон.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- суцвіття бузини — 20 шт.;
- цукор — 1 кг;
- вода — 1 л;
- лимони — 2 шт.
Спосіб приготування
- У каструлі з’єднати воду та цукор, нагріти до гарячого стану й повністю розчинити цукор. До кипіння не доводити.
- Суцвіття бузини перебрати, не мити, лише злегка струсити від можливих комах, щоб зберегти природний аромат пилку.
- Лимони добре вимити та нарізати кружальцями або скибочками.
- У гарячий сироп додати квіти бузини та лимон, накрити й залишити настоюватися в холодильнику приблизно на 3 доби.
- Після настоювання сироп процідити через марлю або сито. У такому вигляді його вже можна вживати, розбавляючи водою.
- Для зимового зберігання сироп довести до кипіння, розлити в стерилізовані банки або пляшки та щільно закрити.
