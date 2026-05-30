Цілющий сироп з бузини: готуйте літрами й взимку будете дякувати собі

Сироп з бузини. Фото: smachnenke.com.ua

Цей сироп із бузини — літня заготівля, яка дозволяє зберегти аромат і користь сезонних квітів надовго. Він виходить насиченим, ароматним і дуже універсальним у використанні. Узимку такий напій легко розбавити водою й отримати освіжаючий домашній лимонад. Простий рецепт, який варто приготувати хоча б раз на сезон.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

суцвіття бузини — 20 шт.;

цукор — 1 кг;

вода — 1 л;

лимони — 2 шт.

Спосіб приготування

У каструлі з’єднати воду та цукор, нагріти до гарячого стану й повністю розчинити цукор. До кипіння не доводити. Суцвіття бузини перебрати, не мити, лише злегка струсити від можливих комах, щоб зберегти природний аромат пилку. Лимони добре вимити та нарізати кружальцями або скибочками. У гарячий сироп додати квіти бузини та лимон, накрити й залишити настоюватися в холодильнику приблизно на 3 доби. Після настоювання сироп процідити через марлю або сито. У такому вигляді його вже можна вживати, розбавляючи водою. Для зимового зберігання сироп довести до кипіння, розлити в стерилізовані банки або пляшки та щільно закрити.

