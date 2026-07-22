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Главная Вкус "Турецкий соус" на зиму: его можно намазывать на хлеб или добавлять в любые блюда

"Турецкий соус" на зиму: его можно намазывать на хлеб или добавлять в любые блюда

22 июля 2026 15:44
"Турецкий соус". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Такой соус получается густым, насыщенным и очень ароматным благодаря спелым помидорам, сладкому перцу, чесноку и свежей зелени. Он прекрасно сохраняет вкус летних овощей и станет настоящей находкой в холодное время года, когда хочется ярких домашних вкусов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 3 кг;
  • зеленый перец — 500 г;
  • красный острый перец — 4 шт.;
  • сахар — 1,5–2 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 120 мл;
  • яблочный уксус 4–5% — 60 мл;
  • чеснок — 1 головка;
  • укроп и петрушка — по 0,5 пучка.
Приготовление соуса. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры надрезать, залить кипятком на несколько минут и снять кожицу.
  2. Нарезать плоды, измельчить блендером до однородной массы и перелить в кастрюлю.
  3. Довести томаты до кипения и варить примерно 30 минут, периодически помешивая.
  4. При необходимости снять лишнюю жидкость с поверхности, чтобы соус быстрее загустел.
  5. Перец очистить от семян, измельчить блендером и добавить в томатную массу.
  6. Добавить растительное масло, яблочный уксус, соль, сахар и измельченный чеснок.
  7. Варить соус ещё около 30 минут до густой консистенции.
  8. В конце добавить мелко нарезанную зелень, перемешать и проварить несколько минут.
  9. Горячий соус разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
  10. Такой соус прекрасно сочетается со свежим хлебом, мясными блюдами, картофелем, макаронами или в качестве дополнения к любому домашнему обеду.

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