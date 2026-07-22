"Турецкий соус" на зиму: его можно намазывать на хлеб или добавлять в любые блюда
22 июля 2026 15:44
"Турецкий соус". Фото: smachnenke.com.ua
Такой соус получается густым, насыщенным и очень ароматным благодаря спелым помидорам, сладкому перцу, чесноку и свежей зелени. Он прекрасно сохраняет вкус летних овощей и станет настоящей находкой в холодное время года, когда хочется ярких домашних вкусов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 3 кг;
- зеленый перец — 500 г;
- красный острый перец — 4 шт.;
- сахар — 1,5–2 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- растительное масло — 120 мл;
- яблочный уксус 4–5% — 60 мл;
- чеснок — 1 головка;
- укроп и петрушка — по 0,5 пучка.
Способ приготовления
- Помидоры надрезать, залить кипятком на несколько минут и снять кожицу.
- Нарезать плоды, измельчить блендером до однородной массы и перелить в кастрюлю.
- Довести томаты до кипения и варить примерно 30 минут, периодически помешивая.
- При необходимости снять лишнюю жидкость с поверхности, чтобы соус быстрее загустел.
- Перец очистить от семян, измельчить блендером и добавить в томатную массу.
- Добавить растительное масло, яблочный уксус, соль, сахар и измельченный чеснок.
- Варить соус ещё около 30 минут до густой консистенции.
- В конце добавить мелко нарезанную зелень, перемешать и проварить несколько минут.
- Горячий соус разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
- Такой соус прекрасно сочетается со свежим хлебом, мясными блюдами, картофелем, макаронами или в качестве дополнения к любому домашнему обеду.
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