Тушеная капуста с шампиньонами: сытное блюдо, приготовленное на сковороде

Тушеная капуста. Фото: кадр из видео

Это домашнее блюдо готовится без сложных ингредиентов и отлично подходит для повседневного обеда или ужина. Отдельно обжаренные шампиньоны сохраняют приятную текстуру и прекрасно дополняют нежную тушеную капусту.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 1,2 кг;

шампиньоны — 300–400 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сахар — немного;

вода — 150 мл.

Тушеная капуста. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Нарезать лук, натереть морковь. Обжарить овощи на небольшом количестве масла до мягкости. Добавить томатную пасту, перемешать и прогреть. Нашинковать капусту, половину добавить к овощам и перемешать. После того как она уляжется, добавить оставшуюся часть. Посолить, поперчить, добавить немного сахара и влить воду. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 20 минут. Шампиньоны нарезать и обжарить отдельно на хорошо разогретой сковороде до румяности, в конце посолить. Добавить грибы к готовой капусте, перемешать и тушить вместе ещё около 5 минут.

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