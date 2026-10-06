Тушеная капуста с шампиньонами: сытное блюдо, приготовленное на сковороде

Тушеная капуста на сковороде: понадобится ещё 400 г шампиньонов
Ua ru
6 октября 2026 21:04
Тушеная капуста. Фото: кадр из видео
Это домашнее блюдо готовится без сложных ингредиентов и отлично подходит для повседневного обеда или ужина. Отдельно обжаренные шампиньоны сохраняют приятную текстуру и прекрасно дополняют нежную тушеную капусту.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 1,2 кг;
- шампиньоны — 300–400 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- сахар — немного;
- вода — 150 мл.
Способ приготовления
- Нарезать лук, натереть морковь. Обжарить овощи на небольшом количестве масла до мягкости. Добавить томатную пасту, перемешать и прогреть.
- Нашинковать капусту, половину добавить к овощам и перемешать.
- После того как она уляжется, добавить оставшуюся часть. Посолить, поперчить, добавить немного сахара и влить воду.
- Накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 20 минут.
- Шампиньоны нарезать и обжарить отдельно на хорошо разогретой сковороде до румяности, в конце посолить.
- Добавить грибы к готовой капусте, перемешать и тушить вместе ещё около 5 минут.
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