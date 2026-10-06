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Главная Вкус Тушеная капуста на сковороде: понадобится ещё 400 г шампиньонов

Тушеная капуста на сковороде: понадобится ещё 400 г шампиньонов

Ua ru
6 октября 2026 21:04
Тушеная капуста с шампиньонами: сытное блюдо, приготовленное на сковороде
Тушеная капуста. Фото: кадр из видео

Это домашнее блюдо готовится без сложных ингредиентов и отлично подходит для повседневного обеда или ужина. Отдельно обжаренные шампиньоны сохраняют приятную текстуру и прекрасно дополняют нежную тушеную капусту.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — 1,2 кг;
  • шампиньоны — 300–400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • сахар — немного;
  • вода — 150 мл.
рецепт тушкованої капусти з печерицями
Тушеная капуста. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Нарезать лук, натереть морковь. Обжарить овощи на небольшом количестве масла до мягкости. Добавить томатную пасту, перемешать и прогреть.
  2. Нашинковать капусту, половину добавить к овощам и перемешать.
  3. После того как она уляжется, добавить оставшуюся часть. Посолить, поперчить, добавить немного сахара и влить воду.
  4. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 20 минут.
  5. Шампиньоны нарезать и обжарить отдельно на хорошо разогретой сковороде до румяности, в конце посолить.
  6. Добавить грибы к готовой капусте, перемешать и тушить вместе ещё около 5 минут.

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овощи рецепт шампиньоны тушеная капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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