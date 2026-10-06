Тушкована капуста з печерицями: ситна страва на сковороді

Тушкована капуста. Фото: кадр з відео

Ця домашня страва готується без складних інгредієнтів і добре підходить для повсякденного обіду чи вечері. Окремо обсмажені печериці зберігають приємну текстуру та чудово доповнюють м’яку тушковану капусту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 1,2 кг;

печериці — 300–400 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

томатна паста — за смаком;

рослинна олія — для смаження;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

цукор — трохи;

вода — 150 мл.

Тушкована капуста. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Нарізати цибулю, моркву натерти. Обсмажити овочі на невеликій кількості олії до м’якості. Додати томатну пасту, перемішати та прогріти. Нашаткувати капусту, половину додати до овочів і перемішати. Після того як вона осяде, додати решту. Посолити, поперчити, додати трохи цукру та влити воду. Накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні близько 20 хвилин. Печериці нарізати та обсмажити окремо на добре розігрітій сковороді до рум’яності, наприкінці посолити. Додати гриби до готової капусти, перемішати й тушкувати разом ще близько 5 хвилин.

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