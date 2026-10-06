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Головна Смак Тушкована капуста на сковороді: знадобиться ще 400 г печериць

Тушкована капуста на сковороді: знадобиться ще 400 г печериць

Ua ru
6 жовтня 2026 21:04
Тушкована капуста з печерицями: ситна страва на сковороді
Тушкована капуста. Фото: кадр з відео

Ця домашня страва готується без складних інгредієнтів і добре підходить для повсякденного обіду чи вечері. Окремо обсмажені печериці зберігають приємну текстуру та чудово доповнюють м’яку тушковану капусту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 1,2 кг;
  • печериці — 300–400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — за смаком;
  • рослинна олія — для смаження;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • цукор — трохи;
  • вода — 150 мл.
рецепт тушкованої капусти з печерицями
Тушкована капуста. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Нарізати цибулю, моркву натерти. Обсмажити овочі на невеликій кількості олії до м’якості. Додати томатну пасту, перемішати та прогріти.
  2. Нашаткувати капусту, половину додати до овочів і перемішати.
  3. Після того як вона осяде, додати решту. Посолити, поперчити, додати трохи цукру та влити воду.
  4. Накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні близько 20 хвилин.
  5. Печериці нарізати та обсмажити окремо на добре розігрітій сковороді до рум’яності, наприкінці посолити.
  6. Додати гриби до готової капусти, перемішати й тушкувати разом ще близько 5 хвилин.

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овочі рецепт печериці тушкована капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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