Тушкована капуста з печерицями: ситна страва на сковороді

Тушкована капуста на сковороді: знадобиться ще 400 г печериць
Ua ru
6 жовтня 2026 21:04
Тушкована капуста. Фото: кадр з відео
Ця домашня страва готується без складних інгредієнтів і добре підходить для повсякденного обіду чи вечері. Окремо обсмажені печериці зберігають приємну текстуру та чудово доповнюють м’яку тушковану капусту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 1,2 кг;
- печериці — 300–400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — за смаком;
- рослинна олія — для смаження;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- цукор — трохи;
- вода — 150 мл.
Спосіб приготування
- Нарізати цибулю, моркву натерти. Обсмажити овочі на невеликій кількості олії до м’якості. Додати томатну пасту, перемішати та прогріти.
- Нашаткувати капусту, половину додати до овочів і перемішати.
- Після того як вона осяде, додати решту. Посолити, поперчити, додати трохи цукру та влити воду.
- Накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні близько 20 хвилин.
- Печериці нарізати та обсмажити окремо на добре розігрітій сковороді до рум’яності, наприкінці посолити.
- Додати гриби до готової капусти, перемішати й тушкувати разом ще близько 5 хвилин.
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