Творожный десерт на лето "Клубничная нежность": рецепт без выпечки
Этот десерт идеально подходит для лета, когда хочется чего-то легкого, прохладного и нежного без лишнего стояния у духовки. Сочетание творога, йогурта и свежей клубники создает текстуру, которая напоминает воздушный крем или легкое суфле. Благодаря желатину десерт хорошо держит форму, но внутри остается мягким и очень нежным.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 360 г;
- густой йогурт или греческий йогурт — 300-350 г.;
- желатин — 20 г;
- вода холодная — для желатина;
- клубника — 100-150 г;
- сахар или сахарная пудра — по вкусу;
- ваниль — по вкусу.
Способ приготовления
- Желатин залить холодной водой и оставить набухать примерно на 10 минут, после чего слегка подогреть до растворения, не доводя до кипения.
- Творог и йогурт перебить блендером до гладкой консистенции, добавить сахар и ваниль. Клубнику нарезать кусочками.
- В творожную массу влить охлажденный желатин, перемешать и добавить клубнику.
- Перелить массу в форму, поставить сначала в морозильник примерно на 1 час, а затем в холодильник на 3-4 часа до полного застывания.
- Перед подачей украсить клубникой или орехами.
