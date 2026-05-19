Творожный десерт на лето "Клубничная нежность": рецепт без выпечки

Десерт "Клубничная нежность". Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт идеально подходит для лета, когда хочется чего-то легкого, прохладного и нежного без лишнего стояния у духовки. Сочетание творога, йогурта и свежей клубники создает текстуру, которая напоминает воздушный крем или легкое суфле. Благодаря желатину десерт хорошо держит форму, но внутри остается мягким и очень нежным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 360 г;

густой йогурт или греческий йогурт — 300-350 г.;

желатин — 20 г;

вода холодная — для желатина;

клубника — 100-150 г;

сахар или сахарная пудра — по вкусу;

ваниль — по вкусу.

Десерт с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Желатин залить холодной водой и оставить набухать примерно на 10 минут, после чего слегка подогреть до растворения, не доводя до кипения. Творог и йогурт перебить блендером до гладкой консистенции, добавить сахар и ваниль. Клубнику нарезать кусочками. В творожную массу влить охлажденный желатин, перемешать и добавить клубнику. Перелить массу в форму, поставить сначала в морозильник примерно на 1 час, а затем в холодильник на 3-4 часа до полного застывания. Перед подачей украсить клубникой или орехами.

