Главная Вкус Творожный десерт на лето "Клубничная нежность": рецепт без выпечки

Дата публикации 19 мая 2026 01:04
Десерт "Клубничная нежность". Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт идеально подходит для лета, когда хочется чего-то легкого, прохладного и нежного без лишнего стояния у духовки. Сочетание творога, йогурта и свежей клубники создает текстуру, которая напоминает воздушный крем или легкое суфле. Благодаря желатину десерт хорошо держит форму, но внутри остается мягким и очень нежным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 360 г;
  • густой йогурт или греческий йогурт — 300-350 г.;
  • желатин — 20 г;
  • вода холодная — для желатина;
  • клубника — 100-150 г;
  • сахар или сахарная пудра — по вкусу;
  • ваниль — по вкусу.
рецепт десерта з полуницею без випічки
Десерт с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Желатин залить холодной водой и оставить набухать примерно на 10 минут, после чего слегка подогреть до растворения, не доводя до кипения.
  2. Творог и йогурт перебить блендером до гладкой консистенции, добавить сахар и ваниль. Клубнику нарезать кусочками.
  3. В творожную массу влить охлажденный желатин, перемешать и добавить клубнику.
  4. Перелить массу в форму, поставить сначала в морозильник примерно на 1 час, а затем в холодильник на 3-4 часа до полного застывания.
  5. Перед подачей украсить клубникой или орехами.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
