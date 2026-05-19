Головна Смак Сирний десерт на літо"Полунична ніжність": рецепт без випічки

Дата публікації: 19 травня 2026 01:04
Десерт "Полунична ніжність". Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт ідеально підходить для літа, коли хочеться чогось легкого, прохолодного та ніжного без зайвого стояння біля духовки. Поєднання кисломолочного сиру, йогурту та свіжої полуниці створює текстуру, яка нагадує повітряний крем або легке суфле. Завдяки желатину десерт добре тримає форму, але всередині залишається м’яким і дуже ніжним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 360 г.;
  • густий йогурт або грецький йогурт — 300–350 г.;
  • желатин — 20 г.;
  • вода холодна — для желатину.;
  • полуниця — 100–150 г.;
  • цукор або цукрова пудра — за смаком.;
  • ваніль — за смаком.
рецепт десерта з полуницею без випічки
Десерт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Желатин залити холодною водою та залишити набухати приблизно на 10 хвилин, після чого злегка підігріти до розчинення, не доводячи до кипіння.
  2. Сир і йогурт перебити блендером до гладкої консистенції, додати цукор і ваніль. Полуницю нарізати шматочками.
  3. У сирну масу влити охолоджений желатин, перемішати та додати полуницю.
  4. Перелити масу у форму, поставити спочатку в морозильник приблизно на 1 годину, а потім у холодильник на 3–4 години до повного застигання.
  5. Перед подачею прикрасити полуницею або горіхами.

Юлія Щербак - Редактор
