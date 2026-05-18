Сирний десерт за 5 хвилин без випічки: можна їсти й худнути одночасно
Цей десерт стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче солодке без відчуття провини. Він готується всього за кілька хвилин активного часу, але виглядає так, ніби його подали в хорошому ресторані. Ніжна сирна основа поєднується з соковитими фруктами, створюючи легку, повітряну текстуру, яка буквально тане в роті.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир — 400 г.;
- молоко — 400 мл.;
- цукор — 120–150 г.;
- ванільний цукор — 10 г.;
- желатин — 10 г.;
- вода — 50 мл.;
- полуниця — 200 г.;
- абрикоси — 200 г.
Спосіб приготування
- Желатин залити теплою водою та залишити для набухання.
- Тим часом фрукти добре промити, обсушити та нарізати невеликими шматочками.
- У чаші блендера з’єднати сир, цукор, ванільний цукор і молоко, збити до однорідної кремової маси без грудочок. За бажанням протерти сир через сито для більш ніжної текстури.
- Набухлий желатин обережно розтопити, не доводячи до кипіння, і змішати з кількома ложками сирної маси, щоб вирівняти температуру. Потім влити у загальну масу та ретельно перемішати.
- Додати нарізані фрукти й акуратно розподілити їх у кремі.
- Розлити масу по порційних стаканчиках або у форму, злегка постукати для видалення повітря та поставити в холодильник на 2–3 години до повного застигання.
- Готовий десерт можна прикрасити свіжими ягодами або м’ятою перед подачею.
