Творожный десерт за 5 минут без выпечки: можно есть и худеть одновременно
Этот десерт станет настоящей находкой для тех, кто хочет сладкое без чувства вины. Он готовится всего за несколько минут активного времени, но выглядит так, будто его подали в хорошем ресторане. Нежная творожная основа сочетается с сочными фруктами, создавая легкую, воздушную текстуру, которая буквально тает во рту.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 400 г;
- молоко — 400 мл.;
- сахар — 120-150 г;
- ванильный сахар — 10 г.;
- желатин — 10 г;
- вода — 50 мл.;
- клубника — 200 г;
- абрикосы — 200 г.
Способ приготовления
- Желатин залить теплой водой и оставить для набухания.
- Тем временем фрукты хорошо промыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.
- В чаше блендера соединить творог, сахар, ванильный сахар и молоко, взбить до однородной кремовой массы без комочков. По желанию протереть творог через сито для более нежной текстуры.
- Набухший желатин осторожно растопить, не доводя до кипения, и смешать с несколькими ложками творожной массы, чтобы выровнять температуру. Затем влить в общую массу и тщательно перемешать.
- Добавить нарезанные фрукты и аккуратно распределить их в креме.
- Разлить массу по порционным стаканчикам или в форму, слегка постучать для удаления воздуха и поставить в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.
- Готовый десерт можно украсить свежими ягодами или мятой перед подачей.
