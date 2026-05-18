Творожный десерт за 5 минут без выпечки: можно есть и худеть одновременно

Сырный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт станет настоящей находкой для тех, кто хочет сладкое без чувства вины. Он готовится всего за несколько минут активного времени, но выглядит так, будто его подали в хорошем ресторане. Нежная творожная основа сочетается с сочными фруктами, создавая легкую, воздушную текстуру, которая буквально тает во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 400 г;

молоко — 400 мл.;

сахар — 120-150 г;

ванильный сахар — 10 г.;

желатин — 10 г;

вода — 50 мл.;

клубника — 200 г;

абрикосы — 200 г.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Желатин залить теплой водой и оставить для набухания. Тем временем фрукты хорошо промыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками. В чаше блендера соединить творог, сахар, ванильный сахар и молоко, взбить до однородной кремовой массы без комочков. По желанию протереть творог через сито для более нежной текстуры. Набухший желатин осторожно растопить, не доводя до кипения, и смешать с несколькими ложками творожной массы, чтобы выровнять температуру. Затем влить в общую массу и тщательно перемешать. Добавить нарезанные фрукты и аккуратно распределить их в креме. Разлить массу по порционным стаканчикам или в форму, слегка постучать для удаления воздуха и поставить в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. Готовый десерт можно украсить свежими ягодами или мятой перед подачей.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.