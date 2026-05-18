Главная Вкус Творожный десерт за 5 минут без выпечки: можно есть и худеть одновременно

Дата публикации 18 мая 2026 03:04
Сырный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт станет настоящей находкой для тех, кто хочет сладкое без чувства вины. Он готовится всего за несколько минут активного времени, но выглядит так, будто его подали в хорошем ресторане. Нежная творожная основа сочетается с сочными фруктами, создавая легкую, воздушную текстуру, которая буквально тает во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 400 г;
  • молоко — 400 мл.;
  • сахар — 120-150 г;
  • ванильный сахар — 10 г.;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 50 мл.;
  • клубника — 200 г;
  • абрикосы — 200 г.
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Желатин залить теплой водой и оставить для набухания.
  2. Тем временем фрукты хорошо промыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.
  3. В чаше блендера соединить творог, сахар, ванильный сахар и молоко, взбить до однородной кремовой массы без комочков. По желанию протереть творог через сито для более нежной текстуры.
  4. Набухший желатин осторожно растопить, не доводя до кипения, и смешать с несколькими ложками творожной массы, чтобы выровнять температуру. Затем влить в общую массу и тщательно перемешать.
  5. Добавить нарезанные фрукты и аккуратно распределить их в креме.
  6. Разлить массу по порционным стаканчикам или в форму, слегка постучать для удаления воздуха и поставить в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.
  7. Готовый десерт можно украсить свежими ягодами или мятой перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
