Украинская шпундра из свинины и свеклы — классический рецепт сытного ужина

Украинское блюдо "Шпундра" — нужно 500 г свинины и 4 свеклы
Украинская шпундра — это настоящая гастрономическая классика: сочное мясо, нежная свекла, ароматный соус из томатной пасты и чернослива. Это блюдо легко готовится, тушится медленно, насыщаясь всеми специями, и получается очень вкусным и аппетитным. Идеальный вариант для сытного ужина или праздничного стола.
Вам понадобится:
- свинина жирная — 700 г;
- сало — 100 г;
- растительное масло — 2 ст. л.
Овощи и специи:
- свекла — 4 шт.;
- лук репчатый — 2-3 шт.;
- томатная паста — 1,5 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар или мед — 1 ст. л.;
- паприка копченая — 2 ч. л.;
- перец черный горошком — 10 шт.;
- перец душистый горошком — 5 шт.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- чернослив — 6-8 шт.;
- вода — 600-800 мл.
Для подачи:
- зеленый лук — по своему вкусу.
Способ приготовления
Свинину нарезать крупными кусками, чтобы мясо оставалось сочным во время тушения. Сало мелко нарезать и растопить на среднем огне вместе с маслом до прозрачности в глубокой сковороде или казане.
Добавить мясо и обжарить до золотистой корочки, чтобы сохранить сок внутри. Лук нарезать полукольцами и добавить к мясу, обжаривая до мягкости и аромата.
Свеклу очистить и нарезать крупными брусками или ломтиками, добавить к мясу вместе с томатной пастой. Всыпать соль, паприку, сахар или мед для баланса вкуса. Добавить горошины черного и душистого перца, лавровый лист и чернослив. Влить воду так, чтобы она почти покрывала ингредиенты.
Накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 90 минут, пока мясо не станет мягким, а соус — густым и насыщенным. При необходимости во время приготовления подливки можно долить немного воды. Перед подачей дать шпундре настояться несколько минут, чтобы вкусы окончательно соединились. Подавайте горячей, присыпав нарезанным зеленым луком.
