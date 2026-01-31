Украинская шпундра из свинины и свеклы — классический рецепт сытного ужина

Шпундра со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Украинская шпундра — это настоящая гастрономическая классика: сочное мясо, нежная свекла, ароматный соус из томатной пасты и чернослива. Это блюдо легко готовится, тушится медленно, насыщаясь всеми специями, и получается очень вкусным и аппетитным. Идеальный вариант для сытного ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

свинина жирная — 700 г;

сало — 100 г;

растительное масло — 2 ст. л.

Овощи и специи:

свекла — 4 шт.;

лук репчатый — 2-3 шт.;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар или мед — 1 ст. л.;

паприка копченая — 2 ч. л.;

перец черный горошком — 10 шт.;

перец душистый горошком — 5 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

чернослив — 6-8 шт.;

вода — 600-800 мл.

Для подачи:

зеленый лук — по своему вкусу.

Способ приготовления

Свинину нарезать крупными кусками, чтобы мясо оставалось сочным во время тушения. Сало мелко нарезать и растопить на среднем огне вместе с маслом до прозрачности в глубокой сковороде или казане.

Свинина и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить мясо и обжарить до золотистой корочки, чтобы сохранить сок внутри. Лук нарезать полукольцами и добавить к мясу, обжаривая до мягкости и аромата.

Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Свеклу очистить и нарезать крупными брусками или ломтиками, добавить к мясу вместе с томатной пастой. Всыпать соль, паприку, сахар или мед для баланса вкуса. Добавить горошины черного и душистого перца, лавровый лист и чернослив. Влить воду так, чтобы она почти покрывала ингредиенты.

Готовая шпундра. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 90 минут, пока мясо не станет мягким, а соус — густым и насыщенным. При необходимости во время приготовления подливки можно долить немного воды. Перед подачей дать шпундре настояться несколько минут, чтобы вкусы окончательно соединились. Подавайте горячей, присыпав нарезанным зеленым луком.

