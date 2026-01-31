Українська шпундра зі свинини та буряка — класичний рецепт ситної вечері

Шпундра з буряками. Фото: smakuiemo.com.ua

Українська шпундра — це справжня гастрономічна класика: соковите м’ясо, ніжний буряк, ароматний соус із томатної пасти та чорносливу. Ця страва легко готується, тушкується повільно, насичуючись усіма спеціями, і виходить надзвичайно смачною та апетитною. Ідеальний варіант для ситної вечері або святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

свинина жирна — 700 г;

сало — 100 г;

олія — 2 ст. л.

Овочі та спеції:

буряк — 4 шт.;

цибуля ріпчаста — 2–3 шт.;

томатна паста — 1,5 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор або мед — 1 ст. л.;

паприка копчена — 2 ч. л.;

перець чорний горошком — 10 шт.;

перець духмяний горошком — 5 шт.;

лавровий лист — 3 шт.;

чорнослив — 6–8 шт.;

вода — 600–800 мл.

Для подачі:

зелена цибуля — до свого смаку.

Спосіб приготування

Свинину нарізати великими шматками, щоб м’ясо залишалося соковитим під час тушкування. Сало дрібно нарізати та розтопити на середньому вогні разом з олією до прозорості у глибокій сковороді або казані.

Свинина та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати м’ясо та обсмажити до золотистої скоринки, щоб зберегти сік усередині. Цибулю нарізати півкільцями й додати до м’яса, обсмажуючи до м’якості та аромату.

Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Буряк очистити та нарізати великими брусками або скибками, додати до м’яса разом із томатною пастою. Всипати сіль, паприку, цукор або мед для балансу смаку. Додати горошини чорного та духмяного перцю, лавровий лист і чорнослив. Влити воду так, щоб вона майже покривала інгредієнти.

Готова шпундра. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити кришкою та тушкувати на повільному вогні близько 90 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким, а соус — густим і насиченим. За потреби під час приготування підливу можна долити трохи води. Перед подачею дати шпундрі настоятися кілька хвилин, щоб смаки остаточно поєдналися. Подавайте гарячою, присипавши нарізаною зеленою цибулею.

