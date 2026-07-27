Ужин на сковороде за 20 минут: оладьи из 1 кабачка и 3 картофелин
Если нужно быстро приготовить вкусный и сытный ужин, этот рецепт станет отличным вариантом. Сочетание кабачка, картофеля и сыра делает блюдо нежным, сочным и ароматным. Такой большой дерун на сковороде готовится без лишних усилий, а по вкусу напоминает любимые домашние картофельные оладьи.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодой кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);
- картофель — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- мука — 3 ст. л.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- зеленый лук или укроп — небольшой пучок;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- сладкая паприка — ½ ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачок натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на 5–10 минут.
- После этого хорошо отжать лишнюю жидкость. Картофель очистить, натереть и также удалить лишнюю влагу.
- Смешать подготовленные овощи, добавить яйца, натертый твёрдый сыр, измельчённый чеснок и зелень.
- Приправить черным перцем, паприкой и, при необходимости, солью.
- Добавить муку и перемешать до однородной густой массы.
- Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Выложить всю овощную смесь и разровнять в виде большого лепёшки толщиной примерно 2 см.
- Жарить под крышкой на слабом огне около 8–10 минут, пока нижняя сторона не станет румяной.
- Затем с помощью тарелки осторожно перевернуть оладью и готовить еще 7–8 минут с другой стороны.
- Готовое блюдо нарезать порционными кусочками и подавать горячим со сметаной, натуральным йогуртом или чесночным соусом.
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