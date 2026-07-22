Ужин в духовке за 30 минут: понадобятся 2 баклажана и 300 г фарша
22 июля 2026 21:44
Запеканка с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua
Баклажаны прекрасно сочетаются с мясной начинкой, помидорами и сырной корочкой. Такой ужин не требует гарнира, ведь он получается полноценным, сытным и очень вкусным. Идеальный вариант для всей семьи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт.;
- мясной фарш — 300 г;
- помидоры — 2–3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- твердый сыр — 150 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- сладкая паприка — ½ ч. л.;
- сушеные итальянские травы — ½ ч. л.;
- свежая зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кружочками, посолить и оставить на 15 минут.
- Затем промыть, обсушить, смазать маслом и запечь в духовке при 200 °C примерно 10–12 минут.
- Лук обжарить до прозрачности, добавить фарш и готовить около 7 минут.
- Добавить измельчённый чеснок, томатную пасту, соль, перец, паприку и итальянские травы, перемешать и потушить ещё несколько минут.
- В форму для запекания выложить половину баклажанов, сверху распределить мясную начинку, накрыть оставшимися баклажанами.
- Добавить кружочки помидоров, смазать сметаной и посыпать тёртым сыром.
- Запекать при 180 °C примерно 25–30 минут до появления золотистой сырной корочки.
- Перед подачей дать блюду немного остыть и посыпать свежей зеленью.
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