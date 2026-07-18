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Главная Вкус Варенье на зиму "Золотое" за 20 минут: понадобится 1,5 кг абрикосов и 1,5 кг сахара

Варенье на зиму "Золотое" за 20 минут: понадобится 1,5 кг абрикосов и 1,5 кг сахара

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 13:44
Абрикосовый джем на зиму: рецепт густого янтарного варенья за 20 минут
Абрикосовое варенье. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется сохранить вкус летних абрикосов до зимы, этот рецепт станет одним из самых любимых. Джем готовится быстро, имеет густую однородную консистенцию, яркий фруктовый аромат и красивый янтарный оттенок. Его можно подавать к блинчикам, оладьям, тостам или использовать в качестве начинки для пирогов и рулетов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • абрикосы без косточек — 1,5 кг;
  • сахар — 1,5 кг;
  • лимонная кислота — 1 ч. л. без горки.
рецепт абрикосового варення
Абрикосы без косточек. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Очищенные от косточек абрикосы переложить в кастрюлю или котелок и варить 10–12 минут, периодически помешивая.
  2. Измельчить абрикосы погружным блендером до однородной консистенции.
  3. Добавить сахар, хорошо перемешать и довести массу до кипения.
  4. Варить примерно 10 минут, постоянно помешивая.
  5. В конце приготовления всыпать лимонную кислоту, перемешать и проварить ещё 1–2 минуты.
  6. Горячий джем разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания.
  7. После остывания джем станет гуще и прекрасно сохранится всю зиму.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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