Абрикосовый джем на зиму: рецепт густого янтарного варенья за 20 минут

Варенье на зиму "Золотое" за 20 минут: понадобится 1,5 кг абрикосов и 1,5 кг сахара
Если хочется сохранить вкус летних абрикосов до зимы, этот рецепт станет одним из самых любимых. Джем готовится быстро, имеет густую однородную консистенцию, яркий фруктовый аромат и красивый янтарный оттенок. Его можно подавать к блинчикам, оладьям, тостам или использовать в качестве начинки для пирогов и рулетов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- абрикосы без косточек — 1,5 кг;
- сахар — 1,5 кг;
- лимонная кислота — 1 ч. л. без горки.
Способ приготовления
- Очищенные от косточек абрикосы переложить в кастрюлю или котелок и варить 10–12 минут, периодически помешивая.
- Измельчить абрикосы погружным блендером до однородной консистенции.
- Добавить сахар, хорошо перемешать и довести массу до кипения.
- Варить примерно 10 минут, постоянно помешивая.
- В конце приготовления всыпать лимонную кислоту, перемешать и проварить ещё 1–2 минуты.
- Горячий джем разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания.
- После остывания джем станет гуще и прекрасно сохранится всю зиму.
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