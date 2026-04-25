Вкусная весенняя намазка с редисом: неожиданный вкус для бутербродов

Весенняя намазка с редисом: неожиданный вкус для бутербродов
Дата публикации 25 апреля 2026 01:04
Эта намазка — пример того, как из простых ингредиентов можно получить яркий и необычный вкус. Свежий редис сочетается с нежным крем-сыром и ароматным луком, создавая легкую весеннюю закуску. Она прекрасно подходит для завтраков, перекусов или праздничных бутербродов.
Вам понадобится:
- редис — 300-400 г;
- зеленый лук — 1 небольшой пучок;
- репчатый лук — 1/2 небольшой луковицы;
- крем-сыр — 200-250 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис измельчить в блендере до мелкой крошки, оставляя легкую текстуру.
- Посолить и оставить на 30 минут, после чего лишнюю жидкость слить.
- Добавить мелко нарезанный зеленый лук и очень мелко нарезанный репчатый лук.
- Добавить крем-сыр и тщательно перемешать до нежной однородной массы. Попробовать на соль и при необходимости отрегулировать вкус.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Читайте также:
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.
