Видео

Весенняя намазка с редисом: неожиданный вкус для бутербродов

Весенняя намазка с редисом: неожиданный вкус для бутербродов

Дата публикации 25 апреля 2026 01:04
Вкусная весенняя намазка с редисом: неожиданный вкус для бутербродов
Намазка с редиской. Фото: кадр из видео

Эта намазка — пример того, как из простых ингредиентов можно получить яркий и необычный вкус. Свежий редис сочетается с нежным крем-сыром и ароматным луком, создавая легкую весеннюю закуску. Она прекрасно подходит для завтраков, перекусов или праздничных бутербродов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 300-400 г;
  • зеленый лук — 1 небольшой пучок;
  • репчатый лук — 1/2 небольшой луковицы;
  • крем-сыр — 200-250 г;
  • соль — по вкусу.
рецепт намазки з редискою
Приготовление намазки. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Редис измельчить в блендере до мелкой крошки, оставляя легкую текстуру.
  2. Посолить и оставить на 30 минут, после чего лишнюю жидкость слить.
  3. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и очень мелко нарезанный репчатый лук.
  4. Добавить крем-сыр и тщательно перемешать до нежной однородной массы. Попробовать на соль и при необходимости отрегулировать вкус.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

редиска бутерброд рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
