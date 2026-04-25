Вкусная весенняя намазка с редисом: неожиданный вкус для бутербродов

Намазка с редиской. Фото: кадр из видео

Эта намазка — пример того, как из простых ингредиентов можно получить яркий и необычный вкус. Свежий редис сочетается с нежным крем-сыром и ароматным луком, создавая легкую весеннюю закуску. Она прекрасно подходит для завтраков, перекусов или праздничных бутербродов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 300-400 г;

зеленый лук — 1 небольшой пучок;

репчатый лук — 1/2 небольшой луковицы;

крем-сыр — 200-250 г;

соль — по вкусу.

Приготовление намазки. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Редис измельчить в блендере до мелкой крошки, оставляя легкую текстуру. Посолить и оставить на 30 минут, после чего лишнюю жидкость слить. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и очень мелко нарезанный репчатый лук. Добавить крем-сыр и тщательно перемешать до нежной однородной массы. Попробовать на соль и при необходимости отрегулировать вкус.

