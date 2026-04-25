Смачна весняна намазка з редискою: несподіваний смак для бутербродів

Намазка з редискою. Фото: кадр з відео

Ця намазка — приклад того, як із простих інгредієнтів можна отримати яскравий і незвичний смак. Свіжа редиска поєднується з ніжним крем-сиром і ароматною цибулею, створюючи легку весняну закуску. Вона чудово підходить для сніданків, перекусів або святкових бутербродів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редис — 300–400 г;

зелена цибуля — 1 невеликий пучок;

ріпчаста цибуля — 1/2 невеликої цибулини;

крем-сир — 200–250 г;

сіль — за смаком.

Приготування намазки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Редис подрібнити в блендері до дрібної крихти, залишаючи легку текстуру. Посолити та залишити на 30 хвилин, після чого зайву рідину злити. Додати дрібно нарізану зелену цибулю та дуже дрібно нарізану ріпчасту цибулю. Додати крем-сир і ретельно перемішати до ніжної однорідної маси. Спробувати на сіль і за потреби відрегулювати смак.

