Смачна весняна намазка з редискою: несподіваний смак для бутербродів

Весняна намазка з редискою: несподіваний смак для бутербродів
Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 01:04
Намазка з редискою. Фото: кадр з відео
Ця намазка — приклад того, як із простих інгредієнтів можна отримати яскравий і незвичний смак. Свіжа редиска поєднується з ніжним крем-сиром і ароматною цибулею, створюючи легку весняну закуску. Вона чудово підходить для сніданків, перекусів або святкових бутербродів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редис — 300–400 г;
- зелена цибуля — 1 невеликий пучок;
- ріпчаста цибуля — 1/2 невеликої цибулини;
- крем-сир — 200–250 г;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Редис подрібнити в блендері до дрібної крихти, залишаючи легку текстуру.
- Посолити та залишити на 30 хвилин, після чого зайву рідину злити.
- Додати дрібно нарізану зелену цибулю та дуже дрібно нарізану ріпчасту цибулю.
- Додати крем-сир і ретельно перемішати до ніжної однорідної маси. Спробувати на сіль і за потреби відрегулювати смак.
Реклама