Весенний салат за 5 минут — секретный рецепт заправки

Весенний салат за 5 мин — секрет его вкуса скрывается в заправке
Этот яркий весенний салат из молодой капусты, редиса и моркови не только быстро готовится, но и имеет невероятный вкус благодаря особой заправке. Свежесть овощей, аромат укропа и нежная пикантность — идеальное сочетание для легкого обеда или ужина.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 300-400 г;
- редис — 200 г;
- лук (лучше красный) — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- укроп — по вкусу.
Заправка:
- сметана — 100 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Редис нарезать кружочками, а лук — полукольцами. Морковь натереть на терке для корейской моркови, измельчить укроп — все добавить в салат.
Для заправки смешать сметану, измельченный чеснок, горчицу в зернах, мед, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешать до однородности.
Полить овощи заправкой, еще раз тщательно перемешать. Салат готов — легкий, весенний и необычайно вкусный. Идеальный вариант на каждый день!
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