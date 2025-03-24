Весенний салат за 5 минут — секретный рецепт заправки

Весенний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот яркий весенний салат из молодой капусты, редиса и моркови не только быстро готовится, но и имеет невероятный вкус благодаря особой заправке. Свежесть овощей, аромат укропа и нежная пикантность — идеальное сочетание для легкого обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молодая капуста — 300-400 г;

редис — 200 г;

лук (лучше красный) — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

укроп — по вкусу.

Заправка:

сметана — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л;

сок лимона — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Редис нарезать кружочками, а лук — полукольцами. Морковь натереть на терке для корейской моркови, измельчить укроп — все добавить в салат.

Синий лук. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки смешать сметану, измельченный чеснок, горчицу в зернах, мед, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешать до однородности.

Приготовление заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Полить овощи заправкой, еще раз тщательно перемешать. Салат готов — легкий, весенний и необычайно вкусный. Идеальный вариант на каждый день!

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

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