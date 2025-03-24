Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Весенний салат за 5 мин — секрет его вкуса скрывается в заправке arrow

Весенний салат за 5 мин — секрет его вкуса скрывается в заправке

24 марта 2025 13:23
Марина Евтягина - Редактор
Весенний салат за 5 минут — секретный рецепт заправки
Весенний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот яркий весенний салат из молодой капусты, редиса и моркови не только быстро готовится, но и имеет невероятный вкус благодаря особой заправке. Свежесть овощей, аромат укропа и нежная пикантность — идеальное сочетание для легкого обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 300-400 г;
  • редис — 200 г;
  • лук (лучше красный) — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • укроп — по вкусу.

Заправка:

  • сметана — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Редис нарезать кружочками, а лук — полукольцами. Морковь натереть на терке для корейской моркови, измельчить укроп — все добавить в салат.

як приготувати весняний овочевий салат
Синий лук. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки смешать сметану, измельченный чеснок, горчицу в зернах, мед, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешать до однородности.

смачний весняний овочевий салат
Приготовление заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Полить овощи заправкой, еще раз тщательно перемешать. Салат готов — легкий, весенний и необычайно вкусный. Идеальный вариант на каждый день!

смачний овочевий салат
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

капуста морковь салат редиска рецепты
Реклама
Реклама
Реклама