Весняний салат за 5 хвилин — секретний рецепт заправки

Весняний салат за 5 хв — секрет його смакоти ховається у заправці
Цей яскравий весняний салат із молодої капусти, редиски та моркви не тільки швидко готується, а й має неймовірний смак завдяки особливій заправці. Свіжість овочів, аромат кропу та ніжна пікантність — ідеальне поєднання для легкого обіду або вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 300–400 г;
- редиска — 200 г;
- цибуля (краще червона) — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- кріп — на смак.
Заправка:
- сметана — 100 г;
- часник — 1 зубчик;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- сік лимона — 1 ст. л.;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Редиску нарізати кружальцями, а цибулю — півкільцями. Додати до капусти. Моркву натерти на тертці для корейської моркви, подрібнити кріп — усе додати до салату.
Для заправки змішати сметану, подрібнений часник, гірчицю в зернах, мед, лимонний сік, сіль і перець. Добре перемішати до однорідності.
Полити овочі заправкою, ще раз ретельно перемішати. Салат готовий — легкий, весняний і надзвичайно смачний. Ідеальний варіант на кожен день!
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