Весняний салат за 5 хвилин — секретний рецепт заправки

Весняний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей яскравий весняний салат із молодої капусти, редиски та моркви не тільки швидко готується, а й має неймовірний смак завдяки особливій заправці. Свіжість овочів, аромат кропу та ніжна пікантність — ідеальне поєднання для легкого обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молода капуста — 300–400 г;

редиска — 200 г;

цибуля (краще червона) — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

кріп — на смак.

Заправка:

сметана — 100 г;

часник — 1 зубчик;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

сік лимона — 1 ст. л.;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Редиску нарізати кружальцями, а цибулю — півкільцями. Додати до капусти. Моркву натерти на тертці для корейської моркви, подрібнити кріп — усе додати до салату.

Синя цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки змішати сметану, подрібнений часник, гірчицю в зернах, мед, лимонний сік, сіль і перець. Добре перемішати до однорідності.

Приготування заправки. Фото: smachnenke.com.ua

Полити овочі заправкою, ще раз ретельно перемішати. Салат готовий — легкий, весняний і надзвичайно смачний. Ідеальний варіант на кожен день!

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

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