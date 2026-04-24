Вишневый торт "Смерекова хата": тот самый незабываемый десерт из детства

Дата публикации 24 апреля 2026 03:04
Вишневый торт "Смерекова хата". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот десерт знаком многим еще с детства и до сих пор остается любимым. Нежные трубочки с вишней и воздушный сметанный крем создают идеальное сочетание вкуса. Рецепт приготовления не сложный, а результат выглядит эффектно и празднично.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сливочное масло или маргарин — 200 г;
  • сметана — 200 г;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • мука — 350-400 г.

Для начинки:

  • вишни без косточек — 1 л.

Для крема:

  1. сметана густая — 750 г;
  2. сахарная пудра — 250-300 г;
  3. ванильный сахар — 1 пак.
Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать масло, сметану и соль, добавить муку и замесить мягкое тесто.
  2. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 30 минут.
  3. Тесто разделить, раскатать, выложить вишни и сформировать трубочки.
  4. Выпекать при 200 °C примерно 20 минут до румяности, остудить.
  5. Для крема взбить сметану с пудрой и ванилью.
  6. Выложить трубочки слоями в виде "хаты", каждый слой щедро смазывать кремом.
  7. Поставить в холодильник на несколько часов для пропитки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
