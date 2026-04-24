Вишневый торт "Смерекова хата": тот самый незабываемый десерт из детства

Вишневый торт "Смерекова хата". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот десерт знаком многим еще с детства и до сих пор остается любимым. Нежные трубочки с вишней и воздушный сметанный крем создают идеальное сочетание вкуса. Рецепт приготовления не сложный, а результат выглядит эффектно и празднично.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сливочное масло или маргарин — 200 г;

сметана — 200 г;

соль — ¼ ч. л.;

мука — 350-400 г.

Для начинки:

вишни без косточек — 1 л.

Для крема:

сметана густая — 750 г; сахарная пудра — 250-300 г; ванильный сахар — 1 пак.

Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Смешать масло, сметану и соль, добавить муку и замесить мягкое тесто. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 30 минут. Тесто разделить, раскатать, выложить вишни и сформировать трубочки. Выпекать при 200 °C примерно 20 минут до румяности, остудить. Для крема взбить сметану с пудрой и ванилью. Выложить трубочки слоями в виде "хаты", каждый слой щедро смазывать кремом. Поставить в холодильник на несколько часов для пропитки.

