Вишневый торт "Смерекова хата": тот самый незабываемый десерт из детства
Дата публикации 24 апреля 2026 03:04
Вишневый торт "Смерекова хата".
Этот десерт знаком многим еще с детства и до сих пор остается любимым. Нежные трубочки с вишней и воздушный сметанный крем создают идеальное сочетание вкуса. Рецепт приготовления не сложный, а результат выглядит эффектно и празднично.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливочное масло или маргарин — 200 г;
- сметана — 200 г;
- соль — ¼ ч. л.;
- мука — 350-400 г.
Для начинки:
- вишни без косточек — 1 л.
Для крема:
- сметана густая — 750 г;
- сахарная пудра — 250-300 г;
- ванильный сахар — 1 пак.
Способ приготовления
- Смешать масло, сметану и соль, добавить муку и замесить мягкое тесто.
- Завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 30 минут.
- Тесто разделить, раскатать, выложить вишни и сформировать трубочки.
- Выпекать при 200 °C примерно 20 минут до румяности, остудить.
- Для крема взбить сметану с пудрой и ванилью.
- Выложить трубочки слоями в виде "хаты", каждый слой щедро смазывать кремом.
- Поставить в холодильник на несколько часов для пропитки.
